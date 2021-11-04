原标题：陕西团组织：帮青年找到投身社会治理的“青春密码”

如何激发青年力量，引导他们融入社区、服务社区？今年5月以来，随着团陕西省委“社区青春行动”的不断推进，各地市、各行业青年下沉社区、参与社会治理的途径被不断拓宽，越来越多的三秦青年找到了在社会治理中建功立业的“青春密码”。

老社区开启逆生长

“以前的年轻人，几乎不怎么和我们这些老年人说话。现在，青年志愿服务队队员常找我们聊天，帮了不少忙！”在常住居民超过5500人的西安市阎良区皇冠社区，居民张阿姨高兴地说。

2021年5月14日，共青团陕西省委社区青春行动在全省范围内启动——围绕社区群众最迫切的需求和困难，各级团组织组织青少年力量探索开展常态化、项目化、科学化的服务。

针对皇冠社区的人口偏老龄现状，团西安市委、团阎良区委和皇冠社区摸排联系1895名社区青年，收集青年诉求后，合力推出“强阵地、强服务、强参与”建设模式，通过建强社区青年志愿服务队、红色跑腿小分队、青春驿站伙伴行动等一系列项目，推动青年成为社区治理的生力军。

在单位就是志愿服务队队员的小刘，又报名参加了社区青年志愿服务队，过上了“双重”志愿生活。在社区，他牵头成立了助老扶幼志愿小分队，为住在高楼层、行动不便的住户提供采买置办等帮扶服务，成为社区百姓心中的“皇冠好青年”。

“我们推出的社区服务项目统称‘六项行动’，包括联系一群社区青年、组建一支青年志愿服务队伍、引入一批专业社会组织、完成一个阵地建设、对接一批共建组织，目的就是要加强共建、共治、共享，共同描画出联系广大青年为社区服务的最大同心圆。”皇冠社区党支部书记伏丽娜说。

不仅如此，皇冠社区还着眼青年发展，通过“线上 线下”形式打造“青青书院”“心理咨询工作室”“学习社”等特色功能区，推出的40多场文化活动吸引1200余名青少年参与，筑牢社区青年的“根据地”。

小网格彰显新作为

为持续推动社区青春行动，团陕西省委专门成立工作领导小组，同时确立全省25个社区成为首批试点社区。各试点社区根据实际情况，展开对社区共青团工作的探索和创新。

成立于2011年的宝鸡市东岭社区，有2000余平方米的服务站点，还搭建了物业服务智能化管理平台，是一个被评价为“真诚、善意、青春、和谐”的智慧化社区。

在原有的社区治理网格化基础上，东岭社区青年被对应分配到相应网格，担任网格员的社区青年与社区党组织、团组织、居民共同构建起基层群众的自治平台。通过社区“云平台”，居民诉求一经提出，青年就会在第一时间知晓，确保社区大事小情团员青年都能及时掌握、主动参与、有效解决。

作为东岭集团青年员工，马义（化名）在集团团委和社区的支持下成为一名青年网格员。“他本来就是热心肠，大伙谁有不方便总能帮着解决。”提起小马，社区刘奶奶竖起大拇指。成为青年网格员后，小马更是一下班就钻进社区，“不是给东家帮忙，就是给西家跑腿，忙得停不下来”。

“结合青年发展需求，发动团员青年到辖区报到，我们形成了东岭特色的青年工作组织体系、工作方式和运行机制，不仅提升了青年获得感，还大大增强了社区群众的满意度、幸福感。”社区团支部书记杨雪表示。

“家里蹲”成为“打工人”

今年8月，位于陕南地区的勉县遭遇特大暴雨侵袭。面对突如其来的灾情，民安社区的青年实践团发挥了突出作用。

“以前放假都是‘家里蹲’，整天躺在床上思考人生。今年暑假回家，社区组织开展青年实践团项目，让我们利用空闲时间做点儿事。没想到遇上百年不遇的洪涝灾害。”作为社区青年联络员，西安某高校大三学生牛宏斌（化名）和清淤民兵连一起，奋战在抗灾第一线。在他看来，这个假期“过得充实且有意义”。

围绕社区青春行动，团勉县县委推出青年实践团项目，以社区为单位为返乡大学生设立实践岗位，为他们回馈社区、自我锻炼提供新路径。

今年暑期，民安社区青年实践团累计接收返乡大学生20余人次。初期，这些青年主要投入防疫宣传、社区关爱等岗位服务，暴雨灾害发生后，青年实践团形成了以青年学生为主体的防汛救灾队伍，积极投身淤泥清理、物资发放、防汛知识宣传等行动，成为救灾战线的生力军。

在社区青春行动旗帜下，多种形式的探索正在陕西各地进行：在西安，团组织着力推动社区团属青年社会组织全覆盖，广泛展开环境整治、尊老敬老、少儿托管等社区青年志愿服务项目；在宝鸡，团组织积极对接辖区高校，借助大学生返乡实践等机会引导高校青年参与社区治理；在安康，以政府购买服务的形式，围绕社会关系和谐、重点群体帮扶、就业创业促进等方面展开各项服务工作，将搬迁社区居民的实际困难一一破解……

“下一步，陕西共青团将继续聚焦社区需求、关注青年所想，着力探索项目化、社会化运行模式，为陕西社区工作注入青春活力。”团陕西省委相关负责人表示。（中青报·中青网记者 孙海华 来源：中国青年报）

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