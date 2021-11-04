原标题：温州医科大学：把党史馆原汁原味搬进校园

“为什么省一大会在凤卧这个小山村召开呢？这是历史的必然。请各位老师同学随我进入主馆参观……”10月28日，中共浙江省一大陈列馆讲解员李畅正在为温州医科大学的师生们讲解浙江省一大的故事。她所在的陈列馆不是位于温州市平阳县凤卧镇的省一大陈列馆，而是位于温州医科大学教学楼大厅的一座缩小版的中共浙江省一大陈列馆。

这是温州医科大学为了打造党史红色研学“全覆盖”“不打烊”“显成效”的新载体，创新思路，把“师生走出去”转变为“党史馆走进来”，推出流动党史馆，让师生们足不出户、原汁原味地学党史、悟思想。首期与中共浙江省一大陈列馆达成深度合作，引进原版的党史陈列设计，在教学楼的公共空间打造缩小版的中共浙江省一大陈列馆，让同学们在上课的路上、学习的间隙遇见党史馆、走进党史馆，接受党史教育。

“这其实是我们流动党史馆的2.0版本。1.0版我们把党史知识做成展板，在校园里流动，让同学们利用碎片时间了解党史。2.0版我们希望能给师生们带来沉浸式的党史实境教育感受。”温州医科大学团委书记洪晓畅说。现在的校内流动党史馆既保证了党史馆的“原味配方”，又让党史馆走进校园、走近师生，更有利于推动党史红色研学的师生全覆盖。“以前去一次省一大陈列馆，来回路途就要4个小时。现在我可以和大家随时来流动党史馆开展团日活动了。”药学院2020级团支书蔡伟杨兴奋地说。

温州医科大学努力让流动党史馆不走样，引进中共浙江省一大陈列馆的原声讲解音频和VR小程序，同学们扫二维码即可收听原版解说、在云上观看实地的党史馆。同时还和中共浙江省一大陈列馆共同组建温州医科大学党史青春讲解队，陈列馆提供培训，面向师生开放讲解预约服务，打造一支根植校园、带不走的青春讲解队。

“流动党史馆是学校创新党史教育载体、推动党史教育全覆盖的重要平台。下一步将与更多党史馆合作，打破时间和空间的束缚，让温医大师生们在校园里随时走进流动党史馆，接受革命精神洗礼。”温医大党委副书记程锦国说。（通讯员 王迟 李鲁静 记者 蒋雨彤）

(责编：张志翔(实习生)、温璐)