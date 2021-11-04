原标题：96.2%受访家长认为应提高对青少年肥胖的重视

“小孩子胖没关系”“胖乎乎的更可爱”“长大自然就瘦了”……面对青少年肥胖，不少家长都存在认知误区。日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1979名中小学生家长进行的一项调查显示，“小时候胖嘟嘟的更可爱”是家长最常见的错误意识。96.2%的受访家长认为有必要提高家长对青少年肥胖的重视。

北京市民张秋节（化名）的儿子刚满5个月，她感到很多家长对小孩肥胖都持有错误看法，觉得小孩越胖越招人喜欢，使劲给孩子喂奶粉、加饭量，生怕孩子吃得少了。“经常看到有的小孩胖成了‘米其林轮胎’，非常夸张，家长还以此为荣，觉得是自己小孩吃得好。其实胖嘟嘟和肥胖是有很大区别的，肥胖对孩子以后身体发育有不良影响”。

面对孩子的肥胖，不少家长都没有足够重视，甚至存在认知上的误区。本次调查显示，“小时候胖嘟嘟的更可爱”（31.7%）是家长最常见的错误意识，其次是“胖说明营养跟得上”（26.5%）。其他还有：“孩子还小没长定型，胖点没啥事”（24.6%），“等长个儿时自然就瘦下来了”（15.9%）。

高三学生家长李春觉得，很多导致孩子肥胖的问题，家长完全可以做到干预、纠正，但因为没有正确的认知，有时反而起到推波助澜的作用。

96.2%的受访家长认为有必要提高家长对青少年肥胖的重视程度。

河北省人民医院营养科主任张晓伟感慨，家长在青少年肥胖方面存在错误认知的情况太常见了。“我们做的一个课题是肥胖儿童家庭整体干预模式的研究，这项研究拿了河北省医学科技一等奖。我们发现孩子‘胖’的第一责任人就是家长。为什么呢？首先，很多家长认为孩子多吃点无所谓，让孩子敞开了吃。其次，孩子超重了、肥胖了也觉得无所谓。”张晓伟提醒，如果孩子的体型或体重超过一定指标，就要引起高度关注，采取措施来干预。

他提到，很多家长认识不到孩子现在胖对将来的影响。“很多家长认为，孩子学习好就行，身材以后再调整，错了。比如同样是五年级的孩子，普通孩子体内可能只有100万个脂肪细胞，而肥胖的孩子还可能多长出来50万个脂肪细胞，为将来储存更多脂肪。青少年发生肥胖，除了增加脂肪细胞的体积外，还增加了脂肪细胞的数量。将来成人之后，发生高血压、糖尿病、冠心病这种慢性代谢性疾病的风险更高”。(记者 杜园春)

（洪静澜对此文亦有贡献）

(责编：温璐、郝孟佳)