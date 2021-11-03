本报成都11月1日电 （王永战、曹宇阳）10月29日晚，“让世界听见大运”成都第三十一届世界大学生夏季运动会青春歌会在四川省成都市高新区体育中心举办，向世界展示国际化、年轻化的天府之韵。歌会在成都大运会主题推广歌曲《千年之约》中拉开序幕。

本次青春歌会以“大运歌曲青春演绎”为主线，共分为“青春唱响时代”“青春书写荣光”“青春拥抱世界”3个篇章，以运动和音乐作为凸显青年人活力和希望的载体，通过纵目青铜舞者展现天府文化和现代成都的烟火市井生活场景、奥运冠军唱响大运歌曲打造运动场景、绚丽科技配合灯光视效呈现歌曲等方式，为观众呈现了一场高水平的音乐盛会。

据统计，歌会在近150个网络平台同步播出，吸引了全球40多个国家和地区的近2亿观众在线观看。

世界大学生运动会不仅是高水平国际综合性赛事，也是文化交流盛会。歌曲作为重要的大运会品牌要素，是大运会品牌形象、文明城市形象传播的重要载体。记者从成都大运会执委会了解到，2020年11月，成都正式向全球发出邀请，启动大众征集活动，共征集到来自数十个国家和地区的2700余件音乐作品。经多轮评审，最终20首成都大运会主题推广歌曲脱颖而出。

《 人民日报 》（ 2021年11月02日 13 版）

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