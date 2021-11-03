原标题：济南：邀约青年 共享未来

2021年的毕业季，近20万名驻济高校应届毕业生成为这座城市的主角。

6月18日晚，“我们的青春 在济南起步”2021届济南大学生毕业典礼活动举行。以一座城市的名义，为大学生举办隆重的毕业典礼，这在济南是第一次，目的只有一个：邀请更多年轻人与城市共同成长。

活动现场，青年学生不仅收到了山东省委常委、济南市委书记孙立成的郑重承诺——“这座城市永远会对你‘温柔以待、静待花开’”，还收到了实实在在的“大礼包”：全面放开落户限制，“双创”政策即申即享，落实各项购房、租房和交通补贴等。

“千年古城正青春，湖泉山色恰少年。”如今，济南迎来难得的发展机遇，全力推进“青年发展友好型城市”建设已在全市达成共识。

畅通参政议政渠道 问计普通青年

“用一座城市的梦想呼唤你”——在济南，并非虚言。

建设“青年发展友好型城市”已被明确写入《济南市黄河流域生态保护和高质量发展规划》，同时体现在济南市“十四五”规划与今年的济南市政府工作报告中。

“青年发展友好型城市”建设具有全局性、系统性、现实性的特点，既需要总揽全局的“千里眼”，也需要细致入微的“绣花功”。济南畅通参政议政渠道，问计普通青年，确保各项工作做到青年心坎儿上。

近日，一项聚焦“青年发展友好型城市”建设的2021年青少年模拟政协提案征集活动正火热开展。该活动由团济南市委联合济南市政协办公厅、济南市学联举办，以青少年视角围绕经济发展、社会治理、品质生活、创新创业等领域广泛开展调研。目前，活动已征集562份模拟提案，正接受专家指导和评审，接下来将评先树优并择优推荐参与市区两会。

建设青年友好型城市也是济南市政协今年的商量专题。团济南市委与济南市政协社教卫体和法制委员会联合承办多场“建设青年发展友好型城市专题‘商量’”座谈会暨“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，针对青年的发展诉求和面临的具体问题，邀请不同领域青年代表与教育、人社、住建、商务、文旅、行政审批等各部门负责人面对面协商，及时解决或转办相关问题。

座谈发现，城市生活品质需要提升的问题为众多青年所关注。为此，团济南市委主动对接商务、文旅等部门，策划实施“青年品质生活节”“新青年节”等系列活动，在印象济南、华谊电影小镇等地精心打造青年喜欢的潮购、潮娱、潮玩、潮体验等品质消费地标场景。

事实证明，这些活动深受年轻人欢迎，相应地标场所的客流量和消费量普遍增加30%以上，提振消费水平与提升生活品质由此实现良性互动。

部门有效联动 打出青年工作“组合拳”

为鼓励大学生和各界青年来济留济发展，济南市充分发挥青年工作联席会议的议事协调作用，打出一套青年工作“组合拳”。

针对高校毕业生群体，济南市教育局、济南市人社局联合实施“选择济南共赢未来”高校毕业生就业行动，推出“泉城奖学金”、就业实习补贴、驻济高校“留才奖”、“人才有价基金”等政策。劳动就业部门具体落实毕业生招聘、报到与实名登记、调整与改派、档案转递等工作。

针对住房问题，就业、住建、人社等部门联合出台新政，规定符合条件的大中专院校毕业生可申请租赁补贴每月500-1500元，最长连续领取3年，目前该政策已惠及2万余人。

符合条件的高层次人才还可获得购房补贴，硕士10万元，博士15万元，BCD三类人才最高分别获得100万元、70万元、40万元补贴，A类人才实行“一人一策、一事一议”。目前，已有6160名人才获购房补贴7亿元。此外，济南市集中推出6838套“青年人才公寓”，优先保障青年人才需求。

团济南市委还协同教育、民政、卫健、体育、文旅等多部门，在子女入学、课后托管、养老服务、公共文化方面出台系列举措，最大限度为青年留济来济发展解决后顾之忧。

今年7月，黄河流域高质量发展校企地青年创新平台正式创立。该平台由团济南市委协同市直相关部门共同搭建。截至目前，清华大学、西安交通大学、山东大学等十余所高校与山东高等技术研究院、齐鲁制药集团、浪潮集团等企业精准对接，有序构建“政产学研金服用”一体化模式。

不搞一刀切 基层试点探索破题

“青年发展友好型城市”具体推进过程中，济南市不搞一刀切，充分考虑基层现实，采取试点先行、分批推进的策略，部分区县率先探索破题，积累经验。

槐荫区位于济南市区西部，属于最早规划的市中心5个主城区之一，拥有京沪高铁五大枢纽站之一的济南西站，387趟高铁直达全国297个城市。槐荫区充分考虑青年人才聚集和高流动性特点，在山东省率先启动“青年发展友好型城区”创建工作，以打造“槐Young”品牌为统领，由区委书记、区长亲自挂帅推动创建工作。

具体推进中，该区确定绿地·齐鲁之门-京沪会客厅为“青年发展友好型城区”核心区，加快建设青年发展服务中心。按照“一校一项目”与10所驻济高校签订战略合作协议；按照“一街一品牌”鼓励基层创造性开展工作，争创“青年发展友好型街道”；按照“一月一主题”推动创建工作有声有色、家喻户晓。此外，还成立槐荫人才赋能港——青年人才创投服务基地。

市中区作为首批省级青年发展规划试点，打造了“鲁能Fan社群”青年社交场景，创建了济南国际创新设计产业园青年园区模式。历下区着力打造以中央商务区、舜井国际化社区等为代表的国际化一流青年友好社区。

如今，这座城市的青春脉搏为越来越多的青年所感受。

在济南从事公益组织培育孵化工作的孙璐璐一路奋斗历程几乎与城市成长同步。从2017年至今，她负责运营的历下创益园已覆盖51家专业社会组织，帮助1400多人就业，筹款资金超过5000万元，成为本地公益服务的标杆。

“济南是一座有温度的城市，她的包容给了年轻人试错的机会，只要坚持下来，成功是早晚的事，我们对自己充满信心。”孙璐璐感慨。

团济南市委书记张熙介绍，下一步，团济南市委将充分发挥自身职能优势，在党委政府领导下力促职能部门和社会各界协调联动，全力支持青年社会融入参与，不断提升青年生活品质，努力打通政策落地“最后一公里”，引领广大青年在经济建设社会发展主战场发挥生力军和突击队作用。(记者 邢婷)

(责编：张志翔(实习生)、温璐)