陈圆圆

不久前，一段女孩在校园内抱着吉他弹唱的视频引发网友讨论——原来，女孩的面容、表情、声音乃至音乐都来自人工智能合成，高度逼真的虚拟形象让人一时间很难辨别，不少人感叹，科技正不断刷新想象力的边界。

信息技术带来日新月异的数字环境，一方面，深度伪造、大数据算法等新技术解锁了更多落地空间，刷脸识别、指纹解锁等应用场景，深刻改变了生活和社交方式；而另一方面，随之产生的种种信息安全风险，比如滥用人脸识别技术、算法偏见等，也让人们深刻感知到科技发展背后隐藏的伦理道德问题。

习近平总书记强调：“科技是发展的利器，也可能成为风险的源头。要前瞻研判科技发展带来的规则冲突、社会风险、伦理挑战，完善相关法律法规、伦理审查规则及监管框架。”科技飞速发展的今天，如何引导科技向善成为一道必答题。

科技向善，守住伦理底线是前提。身处大数据时代，我们变得更加“透明”，“暴露”在智能设备的感触下已成为常态。海量数据里汇总着人们的行动轨迹，年龄、形象、喜好等被清晰勾勒出来。长此以往，平台和用户之间的数据鸿沟逐渐形成，信息的不对称、不透明不仅侵害了用户的知情权，不断加剧的风险甚至可能挑战法律红线。如果平台和开发者未经过知情同意擅自收集用户信息，或者数据收集方没有妥善保管用户信息，就会造成个人信息泄露。

科技向善，拧紧监管阀门是关键。近年来，从行业内发起生物识别用户隐私与安全保护的倡议，到相关部门对个人信息保护展开一系列专项治理，范围逐渐拓展；从建立数据分类分级保护制度，到明确数据处理活动应符合社会公德和伦理，规范更加具体；从个人信息保护法正式施行，再到建立起已收集个人信息清单和与第三方共享个人信息清单，保障越来越全面……越织越密的信息安全保护体系，让“触网”愈发安心。

事实上，数字技术本无善恶之分，正确引导将推动经济发展和产业变革，一旦失控则会产生难以预料的危害。从科技创新的角度关注“能做什么”，从伦理道德的层面审视“该做什么”，探寻个人信息保护与合理合规使用的最大公约数，才能激发科技向善的力量，服务美好生活。

《 人民日报 》（ 2021年11月03日 12 版）

(责编：张志翔(实习生)、温璐)