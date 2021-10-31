近年时常有独立书店关门大吉，它们在文化圈里曾经颇有名气，而疫情发生之后，类似的消息更多了。不久之前，武汉百草园书店永久闭店，有导演将这所书店最后的日子拍成纪录片《百草园》，书店店主也在微博上讲述了坚持经营实体书店的负担与心酸。在自述中，店主自称“书店病人”，虽是自嘲，却激起了不少爱书之人的共鸣。

在电子阅读日益盛行、网络购书优惠频出的背景下，经营或光顾实体书店，越来越像一件“奢侈”的事。所有热爱实体书店的人，都坚信书店不仅是图书交易场所，也是能给人精神熏陶的公共文化空间。在几乎所有人都知道网上买书更便宜的情况下，这份独特的价值，几乎是实体书店得以生存的唯一理由。提供公共文化空间，既是社会需要书店的原因，也是书店存在的理由和坚守的本分。

相比于家大业大、拥有全产业链条加持的连锁书店，独立书店的日子无疑过得更加艰难。然而，在营造公共文化空间上，给人留下深刻印象的，往往是那些特色鲜明、风格迥异的独立书店。在大浪淘沙的市场环境中，每天都有成百上千的店铺倒闭或新生，一家书店摘牌关门，很难说是什么大事。但在爱书人看来，每一家有特色与口碑的独立书店倒掉，都令人倍感遗憾。

书店作为公共文化空间的价值，并不是一种虚无缥缈的“感觉”，而是直接体现在书店的具体功能上。一家书店如果只是把进来的书标好价，摆到书架上卖，无异于“比网店更贵的网店”。在这一点上，每个“走心”的独立书店经营者都有自己的秘诀。其中，有的书店专注特定领域，不仅能满足这一领域读者的基本阅读需求，还时常能发掘领域内的冷门好书，让读者感到惊喜；也有书店经常组织专题讲座、作者交流活动，广结四方朋友，让书店成了思想交汇的文化讲坛。当然，公共文化空间不一定总要“端着”，有些书店致力于打磨“颜值”，通过亮眼的传播效果增进公众对阅读的兴趣；也有书店把小朋友当做最好的读者，想方设法为亲子阅读提供更好的体验。

如果不考虑经营成本的问题，谁都会觉得这样的书店很好。但问题的关键在于：许多为公共文化事业作出了独特贡献的书店，都不得不在现实压力面前低下头来。在理想的市场模型中，好东西按理说应该不愁卖，但是，书店提供的公共文化空间，在当前的社会发展阶段中，却未必能让社会大众踊跃埋单。提供公共文化空间，陶冶社会文化氛围，本来就有一定的超前性，因此理当被看做一项公共事业，而公共事业常常是不赚钱的。为此，政府、企业等社会力量，还应积极履行公共责任，在市场逻辑之外，给予作为公共文化空间的书店额外支持。这既有利于书店行业的存续与转型，也能让更多人得到更好的文化体验。

在政府一端，除了现行的“书店免税”等优惠政策以外，探索政府与书店的合作空间，让两方的文化资源优势互补，不失为一条可行道路。各地有关部门本身就负有组织文化活动、提升本地文化建设水平的职责，在承办者的选择上，优秀的独立书店完全可以被纳入考量。在笔者的居住地附近，有一家空间别致、“颜值”颇高的“全民畅读书店”。在地理位置上，这家书店并不占什么优势，不临街也不在热门商圈。但是，本地街道和区政府教育、文化部门组织的不少活动，都会依托这家书店举办，这既发挥了书店本身的优势，也为书店引来了不少客流，让这里成了一个独特的文化地标。

而在商业领域，企业同样应当有所作为。近年来，不少大型综合商业体都会专门为书店留出空间，提供一定的优惠，鼓励书店经营者在卖书的同时组织文化活动，或是扮演“公共图书馆”的角色。在功能定位上，综合商业体里的书店，并非为了赚钱，而是用于为顾客提供更好的综合体验。在这一过程中，书店的经营者得到了优惠，企业也可以把书店当做一块招牌。这种做法与其说是“让利”，不如说是“双赢”的表现。

重振实体书店，不能只是“书店病人”们一厢情愿的情怀。购书网站提供的优惠当然很好，但如果没了实体的文化空间，还会有多少人热衷买书、读书呢？在这件事上，社会各方还应共同努力，为实体书店尤其是独立书店的生存摸索出一条道路，从中受益的不仅是书店的经营者，也是每个社会成员。（杨鑫宇）

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