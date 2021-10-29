原标题：昆明“小水滴” 筑梦生态新时代

最近，身着哈尼族服装的施晓悦，向世界讲述了哈尼族人民1300年来创造的“山有多高，水有多高，田有多高”的哈尼梯田稻作文化。施晓悦发声的平台是近日在昆明召开的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（以下简称“COP15”）第一阶段会议开幕式。

今年9月，由团云南省委、云南省委教育工委、团昆明市委组成的COP15云南省筹备办志工部，在全省高校中经严格把关、层层筛选、精心指导，选择云南艺术学院2019级哈尼族学生施晓悦作为中国少数民族青年代表，登上大会发言台讲述云南生态故事。

“3570名志愿者以及他们背后的志愿者，用敬业、周到、温暖的服务，诠释了‘小水滴’的寓意：以滴水之力回馈地球母亲涌泉之爱，以志愿精神推动生态文明成为每个人的自觉。”团云南省委副书记、COP15云南省筹备办志工部部长赵攀峰说。

多民族、多语言、高学历的志愿者队伍

COP15志愿者招募启动于2020年12月，云南大学等12所高校和中科院昆明分院设立了13个志愿者工作站。通过层层筛选和优中选优，最终遴选出540名场馆志愿者和3030名城市志愿者。这些志愿者中，有本科、硕士、博士研究生，含有傣族、彝族、哈尼族等17个少数名族，精通英语、法语、西班牙语、德语等外语，其中一些学生在国外留过学。

“多民族、多语言、高学历——这支志愿者队伍的理论知识、口语表达、形象气质，都令人赞叹。”赵攀峰说。

大会开幕前，全部志愿者都经过了两轮基础、通用、提升、演练等培训以及各种应急演练。演练中，疫情防控是重点。

此外，大会开幕前，云南各级团组织开展了200多场次“青春迎接盛会·共建美丽云南”系列主题活动；以朱有勇院士为名誉团长的“COP15大会志愿者宣讲团”，在全省16个州市的学校、企业、社区、农村等，以线上+线下的形式，开展宣讲交流，为大会召开营造了浓厚氛围；“一部手机做志愿——云青志”累计签到超过35万人次。全省各级团组织持续深化落实“保护母亲河行动”，深入推进旅游志愿服务，落实爱国卫生“7个专项行动”等；在各边境州（市、区）组建有语言翻译、心理疏导、物资转运等专业人员参与的边境疫情防疫队伍，为COP15的顺利召开守好边境防疫之门。

点点奉献的水滴汇成公益爱的海洋

10月10日，大会开幕前夕，志工部、团云南省委青春彩云南媒体中心推出沙画视频《筑梦生态新时代 志愿盛会彩云南》。连日来，视频在昆明市中心、景点等地的的LED大屏幕上循环播放，引起市民广泛关注，进入抖音同城榜单前列。

沙画的作者是志工部的工作人员杨悦晗。自今年1月参与筹备工作以来，她对生物多样性保护有了更深刻的认识，产生了用沙画来展示云南多样性之美的想法。沙画制作耗时150多个小时，录制时长9个小时，拍摄视频287个，用5天时间剪辑、编辑完成。

“这部作品是志工部给大会的献礼，也是一种志愿精神的体现。”杨悦晗说，当每一名志愿者站在服务岗位上时，就是云南向大会交出的一份答卷。

10月7日，城市志愿者形象IP“小水滴”在COP15昆明城市志愿者服务站开站仪式上发布，“小水滴”诠释了志愿服务的精神——点点奉献的水滴汇成公益“爱的海洋”。

这些穿着蓝色志愿者服装的“小水滴”，每天早上7点从学校出发，奔赴大会会场和各自的服务岗位，晚上9点返回学校。据统计，会议期间，3570名志愿者服务时长达4万余小时。

志愿者张加弛的岗位在新闻中心外的宣品展区，这里陈列的文创产品传递了低碳生活方式的环保理念：咖啡渣制成的餐具；杜邦纸制作的超轻公文包；不用加墨水和换笔芯，可书写100万字的永恒笔；会唱歌会讲故事，可供糖尿病患者和儿童放心食用的骨传导棒棒糖；纯植物制作的口红……讲解这些有着较高科技含量的产品，给文科生张加弛带来不少挑战，她利用休息时间阅读相关资料，用通俗易懂的语言向来宾介绍展品。

“志愿服务不仅锻炼了我的沟通交流能力，也开拓了我的视野，让我懂得知识融汇贯通的重要性。”张加弛说。

除了展区内服务的志愿者外，10月7日至18日，3030名城市服务志愿者在昆明市内各大景点、酒店、车站、会场等地的30个城市志愿服务站，提供翻译校对、收集信息、搬运东西等志愿服务。具有浓郁地方和民族特色的志愿者服务站和蓝色的“小水滴”，吸引了大家的眼球，服务站成为“网红打卡点”。

志愿者背后的“志愿者”

会议期间，昆明公交集团承担了主要的接送工作，每天穿梭在嘉宾驻地和大会会场，实现无缝对接，将嘉宾、记者、工作人员及时准点送达。为此，他们常常工作到凌晨5点，甚至通宵不眠。

王琳婕是一名随车志愿者。负责调度的师傅每天要打数十个电话，协调各方工作，这让她深受触动，“每个岗位的工作人员全身心投入、真诚奉献、主动担当，确保了大会的顺利召开”。

王琳婕也由此知道，在3570名志愿者后面，还有更多的“志愿者”在为他们服务。

滇池国际会展中心12号场馆内设置了“志愿者之家”；城市志愿者站点周边也设置了休息区，为志愿者配备热水、面包、姜茶等，满足志愿者用餐、休息、充电等需求，每天有专人准时为志愿者配送餐食及各种物资。志愿者的交通实行点对点接送往返，核酸检测的医务人员从早到晚都在岗。志工部多次走访志愿者岗位和驻地，了解志愿者的工作和生活情况，及时解决问题，让志愿者知道，“你在前方，后方有我”。

昆明官渡区志愿服务发展促进会会长杨文俊是COP15城市志愿者管理岗的一员，主要负责官渡区辖区10个服务站点的后勤保障工作：将板凳、口罩、消毒酒精、宣传册、宣传展架等物资分发至各站点，以及巡查各站点的志愿者服务情况等。

为让市民有更多的参与感，团昆明市委发起了“相约春城，志愿有我——COP15城市志愿者市民体验活动”，让报名的市民在城市志愿服站点参与服务。（张文凌）

(责编：林禹彤(实习生)、温璐)