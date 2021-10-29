原标题：把论文写在陕南大地上

皮肤晒得黝黑，和一群山村老人聊得不亦乐乎——初见张杰，你或许想不到他是名青年学者。

36岁的张杰是中国药科大学（以下简称“药大”）中药学院的副教授。往常，他不是穿着白大褂埋头在实验室的器材中，就是站在讲台上授课。如今，他行走在起起伏伏的山路上，和当地老乡看上去没有区别。

提到晒黑的皮肤，张杰爽朗一笑：“这里紫外线强！”他口中的“这里”，是陕西省安康市镇坪县。今年，是药大对口帮扶镇坪县的第十年，10年来，药大向镇坪县输送了3位挂职第一书记、5位挂职副县长，2020年3月，张杰接任挂职副县长。

初到镇坪，恰好是新冠肺炎疫情期间，张杰在半个月的隔离期中翻阅了镇坪县志。这里位于陕、渝、鄂交界处，有“九山半水半分田”之说。“平原地带少，土地不连片，但森林覆盖率高，中药资源是这里最大的优势。”张杰说。

隔离期结束后，他走访了县里的农产品开发企业，很快发现了问题，“村民种植的中药直接卖给药贩子，多数企业也只是粗加工农产品，利润很低，我就想到，应该对药食同源的药材深入开发和加工”。

当地村民过去思想保守，不敢尝试新鲜事物，张杰坚持“授人以鱼不如授人以渔”的道理，认为只有产业振兴了，这里才能有长远发展。

如今大有名气的金丝皇菊凉茶就是镇坪中药产品加工的“代表作”。张杰告诉记者，从前，这里的企业大多只制售金丝皇菊干花。药大中药学院院长谭宁华教授率领团队深入调研并与学校和当地沟通后，主动提出金丝皇菊凉茶的研发项目，成功研发并无偿转让两款“金丝皇菊”饮料给镇坪当地企业，协助企业的上市申报和代加工生产，仅是凉茶的口味就进行了无数次实验。在试生产和正式生产阶段，他们与当地企业在代加工工厂紧盯生产线，亲自把关，常常熬到深夜一两点。

金丝皇菊凉茶的开发帮助当地延伸了产业链，发展了3个金丝皇菊种植基地共1000余亩，培育出金蕊农业开发科技有限公司等一批企业，也促进了农民增收。

华坪镇尖山坪村村民郎世香是金蕊农业开发科技有限公司的员工，她告诉记者，她的丈夫身体不好，几乎干不了什么活，她是该公司金丝皇菊种植和采摘员中的“排头兵”，农闲时节承担着公司保洁的任务，家里还养了几头猪，去年她的收入能有七八万元。

今年5月，金丝皇菊凉茶上市后，首批试制的50吨凉茶已基本售完。该公司董事长胡娟透露，这款产品正在进行延伸开发，预计年产能达到500吨，产值可达3000万元。

除了金丝皇菊凉茶，镇坪的“宝贝”还有很多：木耳、腊肉、富硒土豆……这些“宝贝”不火只因缺乏两条路：一是公路，二是销路。

张杰还记得第一次来镇坪的情形：“从西安到镇坪用了1天的时间，其中走山路就花了7个小时！真是又晕车又恐惧。”当时他就在思考：“没有交通就没有投资方，没有投资方就没有产业，没有产业就没有经济……”

2020年8月，新开通的平镇高速让镇坪通往外界的时间大大缩短，当地女孩李秦鄂小时候去安康市区要坐四五个小时的车，现在只要1个半小时。

在平镇高速公路开通仪式上，第一批企业孵化的金丝皇菊凉茶闪亮登场。此后，其他镇坪特产开始顺着这条公路销往全国各地。

公路畅通了，可合适的销路仍在探索之中。没有任何市场营销经验的张杰四处求教：“如何抓住宣传重点？如何有针对性地开发镇坪市场？”为了解决农产品滞销的问题，他尝试过直播带货，一本正经地站在镜头前，成为香菇和竹笋的代言人；也联系过药大，在校内举办过“一元吃镇坪菜”“镇坪农产品走进药大”等活动，销售现场十分火爆。在药大读书的镇坪学子杨洋告诉记者，远在南京的她吃到镇坪腊肉，觉得“很有家里的味道”。

张杰曾是李秦鄂的老师，在学生心里，他是一个“学识渊博的‘科研大师’，讲课风趣幽默”。从药大毕业后，李秦鄂选择回到家乡的市场监管局药品食品检验检测中心工作，用专业知识回报这片土地。在镇坪，师生又重逢。最让李秦鄂印象深刻的是张杰那标志性的笑声，“我现在每天上班都能遇到张老师，他非常亲切，一点距离感都没有”。

药大的师生总将镇坪称作“第二故乡”，在镇坪与药大之间，好像有那么一座坚实的桥梁，张杰和曾坚守在这里的药大教师就像一座座桥墩，有了他们的支撑，1000公里的距离也无法阻碍镇坪和药大这两颗心的贴近。

“每个人做科研的方式不一样，有人写论文，有人在实验室做实验，我是在大地上做实验，把论文写在大地上。”来到镇坪一年半的张杰说，“在我看来啊，科研最终应该服务于社会，带来价值，造福一方。”(实习生陈雨薇 李润文）

(责编：林禹彤(实习生)、温璐)