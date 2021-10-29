原标题：“双减”建议激增 群策群力为课后服务破题

本报讯（中青报·中青网记者 王烨捷）记者日前从上海市奉贤区教育局信访办公室获悉，自“双减”政策细则颁布实施后，该区教育系统收到的与“双减”相关的人民建议数量呈现较为明显的增长态势。

“公众对‘双减’政策很关心，我们也主动把工作重心前移，去学校走访调研、开座谈会，征询意见。”奉贤区义务教育阶段学校人民建议征集点相关负责人告诉记者，“双减”相关人民建议已经信访部门整理后，反馈至各所学校，部分建议已落实。

上海中小学校教职员工、学生、家长、社区等各类人群对“双减”工作提出的建设性意见包括：有家长建议学校在课后服务期间可以提高学生综合素养为目标，开设多样化的兴趣班；有教职员工建议学校可在课后服务时段搭建自主学习平台，培养学生的自主管理能力；有高校教师建议学校可与高校资源整合，扩宽学生课后服务的内容和形式。

奉贤区实验小学结合校本特色课程活动、品牌项目，开设了种类齐全的“330课程”，学生可自主参加小蚂蚁合唱团、小蚂蚁棋院、小蚂蚁赛场等，进行围棋、篮球、跆拳道、跳绳比赛。

这学期，奉贤教育学院附属实验小学每名学生都拿到了属于自己的课表。二（2）班学生球球（化名）喜欢编程和运动，他根据学校提供的“课程目录菜单”，放学回家后可在网上选择喜欢的DDS编程、武术、羽毛球课程。

在课后学科辅导方面，金水苑中学采取“教师少讲，学生多讲”的方式，一方面通过同伴教育辅导其他学生，提高学生的学习积极性；另一方面，培养学有余力的“小先生”的综合能力，“小先生”可身兼课后服务的监督员、考勤统计员、纪律管理员等角色。

奉贤区根据人民建议，鼓励与中小学校有联系的高校积极发挥高校志愿者的作用，一方面给大学生提供校外实践的平台，另一方面减轻部分中小学校教师课后服务的压力。

每周一下午，奉贤区柘林学校里都会有一群朝气蓬勃的年轻见习教师带领学生在教室、操场等地进行探究性学习。这是上海师范大学学子在给中学生提供课后服务。

目前，奉贤区有64所小学（不含特殊学校）、小学生36575人，这些学校均提供课后服务、参加课后服务的学生占比为99%，小学生每天可获得不少于两小时的课后服务，全区实现了公民办学校全覆盖、学生愿留尽留全覆盖、工作日全覆盖。

(责编：郝孟佳、温璐)