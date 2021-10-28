人民网北京10月28日电 （记者孙竞）“青春致远在责任，责任即抉择、即奉献、即奋斗。青春因责任而进取，因责任而开拓，因责任而厚重。站在百年未有之大变局和中华民族伟大复兴战略全局的交汇点，你们重任在肩。”在中国石油大学（北京）日前举办的2021级本科新生开学典礼上，该校校长吴小林深情寄语刚刚步入大学校园的新生。

吴小林表示，青春承载梦想，责任成就未来。一代人有一代人的梦想，一代人有一代人的责任。学校68年的积淀，为同学们的成长扎根提供了沃土；未来国家能源事业之路，靠同学们以脚步去丈量。“希望同学们涵养更博大的心胸、砥砺更坚定的意志，心之所向、一往无前。”

中国石油大学（北京）校长吴小林在开学典礼上致辞。(学校供图)

以下是吴小林校长致辞节选——

2021年是个值得铭记的年份，我们迎来了建党百年光辉时刻，欣喜于“祝融号”登陆火星，见证了东京奥运会中国健儿的夺冠瞬间，经历了洪水肆虐和疫情反复……历史只会眷顾坚定者、奋进者、搏击者，青春也只属于逐梦者、担当者、坚韧者！

新身份孕育着新梦想、蕴含着新责任。几十年前，党和国家领导人吴仪、“人民楷模”王启民、帅到星星上去的院士王德民等，就是从这所学校出发，书写了光辉灿烂的人生。今天的你们，怀着同样的憧憬和期待，走进学校的校门，希望大家遵照入学誓词，牢记责任与使命，努力成为可堪大用、能担重任的时代新人！

青春承载梦想，责任成就未来。同学们，一代人有一代人的梦想，一代人有一代人的责任。学校68年的积淀，为你们成长扎根提供了沃土；未来国家能源事业之路，靠你们以脚步去丈量！希望你们涵养更博大的心胸、砥砺更坚定的意志，心之所向、一往无前！

青春至美在梦想。青春因梦想而璀璨，因梦想而有力，因梦想而隽永。青春的梦想如红日初升，如种子萌芽，鲜活生动而又娇艳美丽。

梦想之根在养德。德是立世之根、是人生方向。大学之道，在明明德。养德要拓展大格局，把自身的发展融入时代之潮、国家之需，生命就有了坚实的承载和高远的气象，就能不断超越小我的狭隘，走向更宏阔的人生。希望大家与良师益友为伴，选择正确、激发潜能、超越自我。

梦想之源在求知。知识是人类进步的阶梯，大学是求知的殿堂。大学阶段的求知有全新的要求，其中精髓在于养育创新能力。要敢于发问、敢于质疑、勇于探索，才能行大道、求真知。科技是国家强盛之基，创新是民族进步之魂，尤其当前我们国家的发展到了苦炼内功、突破“卡脖子”核心技术的关键时期，需要一批又一批创新型人才接续力量。助力“双碳目标”，关系人类命运共同体建设，学校将引领大家参与这一伟大历史进程，养成绿色能力、贡献绿色发展。

青春致远在责任。责任即抉择、即奉献、即奋斗。青春因责任而进取，因责任而开拓，因责任而厚重。站在百年未有之大变局和中华民族伟大复兴战略全局的交汇点，你们重任在肩。

责任之魂在奉献。奉献是大我的创造，是把有限融入到无限，把平凡升华成伟大。世上从来没有从天而降的英雄，只有挺身而出的平凡人。学校以爱国奉献为价值底色，必定能陶冶出以青春担责，以奉献为荣的时代新人。

责任之要在奋斗。奋斗使青春无悔，奋斗使本领高强。奋斗本身就是一种幸福，国家发展进入新阶段，学校为大家提升本领、知行合一提供了广阔天地，希望大家从我做起，从现在做起，笃实力行，把青春理想转化为青春力量。

同学们，国家发展越向前，能源的基础保障作用越凸显，能源报国需要你们！科技强国需要你们！实现第二个百年奋斗目标需要你们！每一个热血青年，都能在这个伟大的时代筑梦、追梦、圆梦！大幕开启，灯光已经聚焦在你们身上，期待你们起而行之、勇担重任，去开创一个更加兴盛的时代！

(责编：陈雪婷(实习生)、秦华)