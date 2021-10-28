人民网北京10月28日电 （记者孙竞）“未来属于青年，希望寄予青年。今年是中国共产党成立100周年，‘100’象征着圆满，又赋予了希望。同学们在今年进入大学校园、开启求学奋斗之路有着特殊的历史意义。”今年的大学开学第一课，中国科学院院士、中国科学技术大学校长包信和为新生送上题为《擎旗奋进 努力做科技强国先锋力量》的寄语，希望同学们知责力行，拥抱时代，开启丰富多彩的大学生活。

“国有所需、我有所应。中国科大自诞生之日起就与国家同呼吸共命运，六十多年的红色校史映照了一代代科大人红心向党、科教报国的光辉历程。”包信和说，同学们入校时，都收到了《百位著名科学家入党志愿书》这本书，老一辈科学家们入党誓词质朴动人、铿锵有力，他们的爱国奋斗、献身国家的光荣事迹惊天动地、可歌可泣。

“希望你们苦练本领，做矢志奋斗、敢于探索的科大人。”包信和谈到，少年班校友曹原，因发现石墨烯超导角度轰动国际学界，开辟了凝聚态物理研究的新领域，成为Nature杂志创刊149年来以第一作者身份发表论文的最年轻中国学者，前不久荣获了2021年凝聚态物理领域青年物理学家最高奖。学生时代，他专心科研，对自己的学业有着非常清晰的规划，18岁时便获得了我校本科生最高荣誉“郭沫若奖学金”。读博时，他毅然选择充满挑战的石墨烯超导技术作为自己的研究方向。这背后饱含着选择、毅力与实干。

“希望你们拥抱时代，做紧跟时代、开放包容的科大人。”包信和表示，以“科教报国”为己任的中国科大，始终坚守为党育人为国育才的初心使命，紧跟时代、开放办学，培养了一大批各行各业领军人才。特别是近年来，科大人在基础数学、量子科技、凝聚态物理、天文学、化学与材料、地球科学、人工智能、生命科学与医学等多领域取得重大突破，书写一个又一个科大奇迹。

包信和指出，在学校发展的各个时期，中国科大始终领时代风气之先，勇立潮头拥抱未来。希望同学们努力奋斗，在中华民族的伟大复兴之路上擎旗奋进，努力做科技强国的先锋力量，把红旗插上科学的高峰。

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