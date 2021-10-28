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原标题：打破高校“藩篱”，营造终身学习新生态

纵观高等教育发展史，高校越来越融入社会发展，并成为社会发展的中心。在未来的发展过程中，高等教育必然走向开放，而绝不是像现在这样相对封闭的以学历教育为主的校园。

潘海生

天津大学教育学院副院长、博士生导师

从今年秋季学期开始，30万深圳大学校友可再回母校，申请使用食堂、操场、会议室等资源……近日，深圳大学举行“深圳大学校友终身学习支持计划”启动仪式。该计划以“终身学习、积极进取、共同成长”为教育和服务理念，依托学校教学科研特色和资源优势，继续服务校友和校友企业。

天津大学教育学院副院长、博士生导师潘海生教授表示，未来社会就是终身学习的社会，需要在政府统筹之下，学校教育、职后教育、企业教育等不同的教育机构多方参与，以实现全社会资源有效整合之下的多方面、多功能教育资源供给，最终实现“人人时时处处”的终身学习。

终身学习其实人人都可以做到

“终身学习的概念由来已久，最早在英国成人教育家耶克斯利于1926年出版的《终身教育》一书中提出，并被引入整个教育领域。”潘海生介绍，20世纪20年代，联合国教科文组织出版《学会生存——教育世界的今天和明天》一书，提出要建立终身学习体系，以适应不断演化的知识体系。

“终身学习的出现有着深刻的社会背景。在六七十年代，技术革新使得社会结构发生了巨大变化，职业类型也随着社会的变革而快速发展和革新。以往人们在经过学校学习，以及入职培训之后，所掌握的知识和技能就能够满足职业发展的需要。”潘海生分析，但是随着技术的快速发展，通过学校学习和入职培训所掌握的知识和技能，已逐渐不适应技术、职业的革新对个人素质的要求。在这种情况下，联合国教科文组织提出了终身教育的概念，强调人的一生必须不间断地接受教育和学习，不断更新知识，获得新的适应力。

在终身学习这个大概念下，其实还包括很多小概念。比如补偿性终身学习，即一些人在青少年时期由于环境或家庭条件原因，没有接受足够的教育，在后来有条件时选择继续学习来弥补之前的遗憾；又如发展性终身教育，即一个人在其职业发展的过程中，因知识和技能不足，或是在换工作时，进行自我更新型的终身学习。

如今，随着经济社会的发展，人们的生活条件越来越好，很多老年人在退休以后想要老有所为、老有所乐，特别是一些经济条件优良的老人，会选择学习绘画、摄影等。终身学习在一些特定领域内早已开始发展壮大。

丰富整合教育供给支撑终身学习

“有人学习是为了解决生存问题，有人学习是为了谋求职业发展，有人学习是为了培养兴趣爱好。根据每个人需求的不同，终身学习的内容、方式、途径也会有所不同。”潘海生表示，现代人往往感觉好像没有时间学习，实际上我们随时都在学习新的知识和技能，比如使用手机新功能，掌握一个新软件，这些都叫学习，要把终身学习的概念放在一个更为宽泛的层面去理解。

潘海生说，中国决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会之后，开始走向了共同富裕。这种情况下，更需要构建一个学习型社会，充分尊重所有的学习者，以学习者为中心，以学习者的多样化需求为中心，提供各级、各种形式、各种类型的教育供给。

比如在现代教育体系中，既要建立起职业教育和普通教育相互并存的制度，又要打通双方彼此融通的渠道，为青少年学习者提供适应其个人发展的多样化学习通道。

此外，还可以通过开放云平台，把现有的各种电子化学习资源整合在一起，为各级各类的学习者提供培训和终身学习的机会。要实现终身学习就要进行全纳教育，即保障“人人时时处处”可以学习。这就不仅要借助现在的普通教育资源，还要借助开放大学、社区教育、企业培训、企业学习课程，以及各级各类的社会培训机构、网上公开的学习资源等，形成多维一体的教育体系和内容供给机制，让“人人时时处处”地获得学习资源，根据个人兴趣来进行教育选择。

潘海生建议，在这种情况下，我们要建立起国家资历框架和学分银行平台，为终身学习提供评价依据。

高校支持终身学习需要进行顶层设计

未来高校资源是否应该进一步开放，服务全社会和全民学习？潘海生认为，纵观高等教育发展史，高校越来越融入社会发展，并成为社会发展的中心。在未来的发展过程中，高等教育必然走向开放，而绝不是像现在这样相对封闭的以学历教育为主的校园。

“深圳大学开放食堂、操场、会议室资源给校友共享是一件好事，但可能会对现在高校管理带来很大挑战。”潘海生认为，现在的高校管理还是以学历教育为主，尤其是后勤管理、图书资源管理，都是一种集中管理的模式，对社会开放无疑会增加院校的管理成本。为此，需要根据所提供服务的产品属性，对资源进行部分有偿使用，建立起相应的成本分担和补偿机制。

在目前疫情背景之下，在线学习平台、课程教学资源等得到了极大的丰富，为实现高等教育学习资源面向公众开放提供了渠道；同时，国家倡导建立学习型社会的理念，构建教育现代化2035的政策，以及稳步推进的国家资历框架和学分银行机制建设，也为高校进行开放式教学，为全民提供高质量教育提供了良好的环境和政策支撑。

“在这种情况下，就需要高校积极适应新的变化，在办好现有学历教育的同时，充分依托开放性的资源或机构推动终身学习目标的实现。”潘海生举例，比如天津大学的远程与继续教育学院，既有传统的线下和学历学习，也有面向社会的各种培训，同时还充分利用了天津大学的网络平台，把课程资源在平台上予以发布共享，以发挥天津大学服务终身学习的作用。

不过潘海生提醒，现在各种App和学习平台如雨后春笋般涌现，在这个过程中需要加强顶层设计，出台管理制度，制定平台建设标准，以促进平台之间的互融互通，实现在线资源有效共享，避免重复性建设，提高资源使用效率；同时还要注重与国家资历框架和学分银行的对接。

延伸阅读

什么是国家资历框架？

“国家资历框架”是国家根据一定的标准和定义，将公民个人在任何时间和地点，通过规范的方式获得的知识、技能按层级分类描述并依法确定的一整套标准和措施。资历的内涵比学历的内涵要丰富得多。资历框架是把包括学校教育和非学校教育、正规学习与非正规学习、成人教育与职业培训等在内的各种类型的教育与培训统筹整合，实现各级各类教育、培训的贯通和协调发展，为公民构建一个无障碍的、公平的、可以自由流动的、学习成果可以携带和累积的终身学习体系。同时，通过统一标准的制定和实施，保障和提高教育、培训质量，实现各种资历相互可比、可衔接、可携带，进而促进资历的跨领域、跨行业、跨地区和跨国界的相互认可。

“国家资历框架”建设上世纪90年代由英国和新西兰发起。后经英联邦国家推广，至今已有150多个国家已经建立或正在建设“国家资历框架”。

“国家资历框架”建设在我国国家层面尚处于课题研究阶段。近年来国家相关部门逐步认识到建立“国家资历框架”的必要性，陆续出台了一些政策性文件，相继提出“实现不同类型学习成果的互认和衔接”“统筹职业教育和普通教育、继续教育发展，建立学分积累和转换制度”“加快学位学历框架体系建设”等改革理念和任务要求。教育部《“一带一路”建设教育行动计划》更加明确地提出，“加快推进中国教育资历框架开发”。2016年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》，正式将“制定国家资历框架”列为国家“十三五”改革发展议题。（记者 陈曦）

(责编：丁元贺(实习生)、温璐)