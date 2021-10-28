原标题：九成受访青年坦言父母对自己进行过打击式教育

生活中，很多父母都对孩子进行打击式教育，希望能够让孩子谦虚、上进。但过度打击，却往往给孩子带来过大心理压力，适得其反。

日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2006名18-35周岁青年进行的一项调查显示，高达90.6%的受访青年坦言父母对自己进行过言语上的打击式教育，45.4%的受访青年表示持续到中学。59.7%的受访青年认为打击式教育会导致孩子缺乏自信，容易自我否定。

45.4%受访青年表示父母的打击式教育持续到中学

“我所理解的‘打击’是挖苦、贬低，喜欢和别人比较，挫伤孩子的积极性，不喜欢正面鼓励。比如已经得了98分，家长却说隔壁的小孩拿了100分。”上海社会科学院青少年研究所所长杨雄说。

28岁的山东女生胡夏已经结婚，她表示，母亲在日常生活中就经常对她表示不满，“你看那个谁谁家的孩子多厉害，你再看看你。”胡夏说，母亲对她在家务、学习和工作各方面进行打击，一直持续到现在。

广东东莞高中生李同（化名）今年17岁。他感慨，虽然自己成绩一直在班上前几名，高中进了尖子班也是前十名，但母亲从小就没怎么夸过他，“如果考得好，我妈就说‘又不是拿满分’‘考试题目太简单了’，要是考得不理想那就更没好听的了。还好我爸对我比较鼓励，没有过分苛刻”。

安徽芜湖市民高强的女儿13岁，在读初中，他直言，自己就践行打击式教育，即便以后孩子工作了，也仍将持续。平时女儿考试取得了好成绩，自己其实非常高兴，但会说“没什么可骄傲的，小心成绩退步”，希望能够进一步督促。“有次钢琴老师表扬她了，回来跟我说，我当时就表示，是老师鼓励你而非你真这么好，还需再努力”。

在高强看来，这种模式好像是中国传统的家庭教育模式，“就像我们的父辈对待我们一样，即便心里认可，嘴上也一定很严厉”。

90.6%的受访青年表示父母平时对自己进行过言语上的打击式教育，其中30.8%坦言经常。交互分析发现，男性（32.8%）经常受父母打击式教育的比例较女性（28.6%）偏高；一线城市受访青年（34.4%）比例最高，其次是二线城市（32.1%）。

父母的打击式教育持续到什么时候？45.4%的受访青年表示持续到中学，21.4%持续到大学，12.0%持续到小学，4.8%持续到研究生，4.1%持续到工作和成家，7.2%直言一直存在。

父母为何选择打击式教育？52.2%受访青年认为是防止孩子骄傲自满

“打击式教育也许会打击孩子的兴致，但青少年的自觉性不够，需要家长这么做。”高强表示，家长总要做“恶人”，“例如我女儿成绩提高了，她自己就洋洋得意，如果我再表扬她，就怕她放松，不如泼一盆冷水，让她时刻律己。就像任何时候我都要求她写完作业才能出去玩，没有例外。虽然女儿有时会不高兴，但我觉得必须有规则”。

胡夏认为，父母崇尚打击式教育的理念是错误的，是欠缺科学教育观念的体现，“他们就认为孩子不能惯着，惯着就是溺爱，也不能夸，夸了就会‘翘尾巴’。但正当的夸奖是能对孩子起到正面作用的。我认为‘棍棒底下出孝子’这种理念是错误的”。

为什么一些父母会在言语上打击孩子？52.2%的受访青年指出，父母认为这样能够防止孩子骄傲自满，47.7%的受访青年指出是父母希望孩子能多自省自查，43.9%的受访青年觉得是父母为了督促孩子向优秀的人学习，40.3%的受访青年认为是父母只看到了孩子的缺点，无视优点，31.5%的受访青年认为是家长间的“攀比”心理作怪，20.6%的受访青年感到父母想通过打击孩子来树立家长权威。

40.2%受访青年直言打击式教育会引起反感和逆反心理

父母对孩子的打击式教育通常实际效果如何？40.2%的受访青年直言会引起反感和逆反心理，33.7%的受访青年坦言会导致孩子自卑，20.2%的受访青年感到能够激励上进，5.9%表示没什么改变。

胡夏也表示，每当父母对她进行打击，她都想反抗，但父母总是一副“爸妈怎么说你都要听着”的态度压制，时间久了心里就很抵触，“不知道要怎么才能表达自己的想法”。胡夏感慨，随着年龄增长，已经映射到了别的事情上。“比如，小时候长期被训不敢反抗，长大之后在生活工作中，事情明明可以商讨，但总会选择退一步”。

“没结婚之前，我一直处于不太与父母沟通的状态，等到结了婚，也成了妈妈，才渐渐可以体谅父母的一些心理，才愿意主动接近他们。”胡夏说。

“我至今仍记得，小学时第一次数学拿了满分，回家超高兴地跟我妈讲，结果她上来就问我，班上有多少个100分，我说有6个。我妈瞬间变脸，说题目简单显示不出真实水平。”李同坦言，本来很开心的，被妈妈这么一说心情立刻降到冰点。“我妈老打击我，我甚至有时都感觉不那么喜欢学习了，因为学好了也得不到她肯定”。

李同告诉记者，即便他的成绩一直名列前茅，但每到出成绩那天，就是他最不想回家的时候，“没有一点取得成绩的喜悦，更没什么激情。我本来就是比较自觉的人，妈妈打击式地教育我，其实副作用很大，让我特别容易不自信”。

父母的打击式教育对受访青年产生了什么影响？59.7%的受访青年坦言导致缺乏自信，容易自我否定，46.5%的受访青年表示性格叛逆，自暴自弃，36.1%的受访青年指出影响了亲子关系，也有29.3%的受访青年感到能时刻警醒自己，追求进步。（记者 杜园春）

(责编：丁元贺(实习生)、温璐)