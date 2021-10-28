原标题：赋权减负让科技人才受益最大化

“被世界卫生组织列为治疗骨质疏松症的首选药物之一，全球销售额超25亿美元，国内销售额近20亿元，份额位列市场首位，让中国老百姓用得起药，用放心药……”说到自己的成果药物维生素D3，浙江工业大学药学院教授金灿满脸自信。来高校工作之前，这位80后教授很难想象，自己的成果能够从实验室走到现实。

作为一所地方高校，浙工大一直在探索为科研人员赋权减负，破解科技成果转化之困，让科技人才创造的知识有更合理的价值回报。数据显示，2019年浙工大在全国高校专利申请数量位列第七，专利价值总额为20亿元以上的高校位列第十二，中国高校专利奖排名第七。

金灿留校参加工作的第一个月，就在导师苏为科教授的带领下，第一次来到位于杭州的一家生物制药公司。在与企业技术人员深入沟通后，他发现目前企业计划使用的小试技术在生产车间很难实施，无论是产品的产率，还是质量和生产成本，都远不能达到预期目标。

“读研的时候，就在导师的指导下专注于药物的化学合成方法研究，我觉得自己的研究成果，可能会对这个生产线的改进有所帮助。”第二天，金灿就背着包入驻企业，“实验室、车间两头跑，经常是今天和车间工人们一起三班倒，明天就回实验室研究到通宵。”

经过不懈努力，金灿的研究获得突破，并将关键技术成功用于车间生产。这家生物制药公司也因为该技术每年节约成本近3000万元，三废量、能耗等均大幅度降低，并成为维生素D3全球最大的生产商。

“我们从政策层面最大限度激励，比如提高成果转化收益奖励比例至80%，高于浙江省《促进科技成果转化条例》中规定的不低于70%和国家规定的不低于50%，今年6月，我们以做精转让、做大许可、探索作价入股的原则，重新修订了促进科技成果转化的实施办法，并制定了赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权的管理办法（试行），将科技人员个人收益比例赋权至85%，把收益最大限度地让利于科技人才。”浙工大科研院副院长李研彪说。

2011年，浙工大从各个学院抽调了一批中青年专任教师，分赴省内外的技术转移中心，承担校地科技联络工作，他们戏称自己为“科技红娘”。2015年起，这批“科技红娘”参加了省里的专业培训，陆续拿到了技术经纪人证书，至此，一支既懂专业技术与管理，又清楚市场和法律的经纪人队伍开始持证上岗，逐渐扮演着为区域科技服务的重要角色。

作为最早的一批“科技红娘”，信息学院教师倪洪杰说：“学校是科技成果的‘富矿’，但在成果转化时，经常会出现供需双方信息不对称、缺乏合理评估机制、各方责权不清晰等问题。我们的存在就是让科技成果转化更成体系、更加便捷，为科学家们打通成果转化的最后一公里。”

在技术经纪人、教授博士团、科技成果转化中心、地方研究院、国家级“长三角绿色制药协同创新中心”等成果转化载体和平台的推进下，浙工大一大批影响着行业发展的关键共性技术得以快速推向市场，取得了显著的经济和社会效益。

2014年，金灿的研究成果帮助浙江花园生物成功上市；2018年，化工学院徐振元教授、许丹倩教授团队主导研发的绿色农药生产技术，帮助浙江新农化工成功上市。

2020年浙工大获批国家知识产权局、教育部“国家知识产权试点高校”，同年获批科技部全国首批“赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点单位”。

“试点单位建设以来，围绕高价值知识产权运营等核心目标，创新体制机制、提升科技人员个人收益比例，知识产权运营成效明显。今年以来，新签订合同金额百万元以上的科技成果转化项目5项，其中千万元以上的1项，创我校科技成果转化单个项目合同金额新高。”李研彪说。（记者 陆健 本报通讯员 陈曼姣）

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