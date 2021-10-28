原标题：94.7%受访家长期待家庭教育促进法缓解教育焦虑

10月23日，十三届全国人大常委会第三十一次会议表决通过了家庭教育促进法，将从2022年1月1日开始实施。这是我国首次就家庭教育进行专门立法。近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网、，对1149名未成年人家长进行的一项调查显示，80.7%的受访家长平时在家庭教育上困惑很多，94.7%的受访家长期待此法能帮助自己缓解教育焦虑。

参与此次调查的受访家长中，77.5%有一名未成年子女，21.1%有两名未成年子女，1.5%有3名及以上未成年子女。

80.7%受访家长平时在家庭教育上困惑很多

曾在北京一家教育机构工作的张女士感觉，虽然现在家长文化水平普遍提高了，也都更重视孩子教育，但在家庭教育上有困惑的家长反而更多了。“我们小时候，父母好像并没有太在意教育，我们也都自然而然健康长大了。现在，家长们看书、听讲座、找人咨询，在家庭教育上花费了很多心力，困惑却更多了。经常听到家长说，养孩子感觉如履薄冰，尤其是孩子青春期出现问题时，说轻了怕不管用，说重了怕伤自尊，尺度特别不好拿捏”。

调查发现，57.0%的受访家长感觉平时在家庭教育上的困惑比较多，23.7%的受访家长感觉非常多，合计80.7%。明确表示困惑不多或不太多的受访家长仅占2.8%。

天津的李淑鹃目前全职在家，孩子上高一。现在最困扰她的就是孩子的手机使用问题。孩子班上50个人有近40个带手机去学校。李淑鹃也知道，现在很多事情都离不开手机，不带手机确实很不方便，但她更担心的是，网上信息庞杂、泥沙俱下，孩子处于成长期，很容易受到不良影响。虽然孩子很听话，同意不带手机去学校，但她也说不好这是不是最佳的解决方案。

李淑鹃平时会自己琢磨教育方式，感觉挺有用。有时她也会求助于网络。前段时间，临近中考，孩子焦虑，她也觉得很焦虑，就上网找了一系列以中考、高中生、青春期为主题的教育讲座看。“我就想取取经，听听别人怎么说怎么做”。

调查显示，当在家庭教育中遇到难题时，58.2%的受访者会选择在网上搜索方案，51.5%的受访者会找教育相关书籍看，50.7%的受访者会向朋友同事讨教。

湖北十堰的刘惠俊有两个女儿，大女儿上小学三年级，小女儿上幼儿园。遇到家庭教育问题时，刘惠俊跟其他家长交流比较多。她感觉，现在学校会建家长群，家长之间也互相有联系，想沟通很方便。而且在她看来，孩子同学情况差不多，跟同学家长沟通，效果往往比较好。“比如孩子写作业到很晚，我一问，家家孩子都差不多，那这就不是孩子自己的问题”。

调查中，遇到家庭教育问题，47.6%的受访家长会自己摸索着处理，44.5%的受访家长会向专业人士咨询，41.5%的受访家长会与家人商量解决。

94.7%受访者期待家庭教育促进法能帮助家长缓解焦虑

10月19日，家庭教育促进法草案提请十三届全国人大常委会第三十一次会议三审，三审稿较之前有很多修改，引起了广泛的关注。

调查显示，91.1%的受访家长关注家庭教育促进法的立法进程。

家在湖北襄阳的顾庆刚，儿子已经上大学，他感觉，家庭教育促进法的出台,体现了国家引导教育向更好的方向发展的决心。“这说明国家看到了家庭教育中存在的问题并开始着手解决，国家承担起了这个责任”，顾庆刚期待，这部法律会对家长的行为起到指导和约束的作用，因为不是每个家长都懂得如何教育孩子。

“这个立法是站在更高的高度上，大方向肯定是对的。”李淑鹃对于家庭教育促进法的审议通过非常关注，也希望这部法律能真正给家长提供一些实质性的帮助和指导。

调查中，94.7%的受访家长期待此法能够帮助家长减少教育中的焦虑，92.8%的受访者认为现在对家庭教育进行立法势在必行。

顾庆刚对家庭教育促进法缓解家长的各种教育焦虑很有信心。在他看来，关于落实双减的要求，至少能在很大程度上减轻家长的经济负担。他赞同国家从根源上整治培训班，不过这么大的变动，可能会让一些家长压力变大。但他相信，如果国家能尽快建立起替代课外培训班的有效渠道，或者从教育资源入手，鼓励优质教师资源在学校间、城市间流动，这种焦虑应该不会长久。

61.4%受访者最关注家长对未成年子女施加过重学习负担应承担的职责

根据各方面意见，家庭教育促进法草案三次审议稿有很多修改，包括进一步厘清家庭教育和学校教育的界限，对家长给未成年子女施加过重学习负担或对未成年子女沉迷网络等行为疏于管教问题明确责任，落实双减补充完善家庭教育、学校教育相协同等内容。调查显示，对于此次三审稿的修改内容，受访家长最关心的四项依次是：明确家长对未成年子女施加过重学习负担的职责（61.4%），明确家长对未成年子女沉迷网络等疏于管教的职责（58.8%），落实双减要求，协同家庭教育和学校教育（55.6%），进一步厘清家庭教育和学校教育的界限（55.5%）。

在张女士看来，这部法律提供了一个大的框架，里面提到的很多点，比如合理安排未成年人学习、休息、娱乐和体育锻炼的时间，预防未成年人沉迷网络等，针对性都很强，也非常有现实意义。但未来如何落到实处，一方面还需要许多配套措施的保障，另一方面，也牵扯到当下一些评价标准和体系的改变。张女士感觉，如果真能一一落实，那无疑可以在很大程度上缓解家长的教育焦虑。

顾庆刚比较关注合理安排未成年人学习、休息、娱乐和体育锻炼时间的问题。他希望家庭教育促进法的出台，能在这方面起到积极的作用。

调查中，40.1%的受访家长关注法案中加大对留守儿童和困境儿童的家庭扶持力度的内容，28.9%的受访家长关注妇联在家庭教育工作中的作用，24.5%的受访家长关心明确不依法履行家庭教育责任的法律责任，21.0%的受访家长关心防治对子女实施家庭暴力的问题。

参与此次调查的受访者中，80后占52.7%，90后占37.8%，70后占5.7%。（李洁言、顾鑫凤 ）

(责编：丁元贺(实习生)、温璐)