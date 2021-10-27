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甘肃因疫情防控调整部分教育考试时间

2021年10月27日15:41 | 来源：新华网
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　　新华社兰州10月27日电（记者崔翰超、郭刚）甘肃省教育厅副厅长王光亚27日介绍，考虑到当前疫情防控形势，甘肃省教育厅对部分教育考试时间做出调整。其中，原定于10月30日举行的甘肃省2021年下半年中小学教师资格考试笔试，推迟至2022年上半年组织。

　　王光亚表示，因本次延期举行考试受到影响的考生，已通过的笔试科目成绩有效期自动延长半年，本次考试报名费将按考生原缴费渠道全额退回。其他教育类考试也将根据疫情防控情况，适时做出调整。

　　27日，甘肃省政府新闻办公室召开新闻发布会通报，10月26日0时至24时，甘肃省新增本土新冠肺炎确诊病例4例，其中兰州市3例，陇南市1例。

　　甘肃省卫生健康委员会副主任张浩提示，目前根据疫情防控相关要求，甘肃省将社区精准划分为封控区、管控区、防范区三类防控区域：封控区内居民要严格遵守居家隔离、足不出户的原则；管控区内所有居民原则上居家，每户每2到3天可安排1人在严格做好个人防护的前提下，到社区指定地点购买生活物资；防范区内居民原则上非必要不离开本县区，确需出入的，须持48小时内核酸检测阴性证明。

(责编：袁勃、郝江震)

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