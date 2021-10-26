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北京发布教师资格考试最新防疫要求 这些考生考前48小时内须核酸检测

2021年10月26日13:57 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月26日电 2021年下半年中小学教师资格考试将于10月30日进行。记者从北京教育考试院获悉，针对近期疫情新情况，北京对此次考试疫情防控要求做出了调整，要求社会考生和不在本校参加考试的在校生，必须持48小时内（10月28日起）核酸检测阴性证明参加考试。

根据《北京市2021年下半年中小学教师资格考试疫情防控考生须知的补充通知》（下称“通知”），考试当天，所有考生除须向考点出示“北京健康宝”本人健康码以外，还须出示疫情防控行程卡（通信大数据行程卡）。本人“健康宝”为“绿码”且行程卡为“绿色”的考生，方可正常参加考试。

通知要求，凡参加考试的考生，请下载、打印、签署本补充通知附件《参加北京市2021年下半年中小学教师资格考试健康状况承诺书》，对自己的身体健康状况作出书面承诺。考生按所报考的科目数提前准备，每科目一份。

北京教育考试院提醒，考生应预留足够入场疫情防控查验时间，提前了解考点地址、考试通道入口及考场位置，熟悉考点周边环境，避免迟到。此外，考试疫情防控措施将根据北京市疫情防控形势变化适时调整。请考生关注北京教育考试院网站相关栏目及时了解相关政策信息。（李依环、实习生丁元贺）

(责编：丁元贺(实习生)、秦华)

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