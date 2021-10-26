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教育部：儿童青少年近视防控主要面临三个方面的困难和问题

2021年10月26日10:18 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月26日电 （记者 郝孟佳、孙竞）今天，教育部召开新闻发布会，介绍2018年8月以来相关部门综合防控儿童青少年近视工作情况。全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制办公室主任、教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，儿童青少年近视防控面临的主要困难和问题，主要有三个方面。

王登峰指出，第一，儿童青少年近视问题，最核心的是对学生全面发展和德智体美劳全面培养的片面认识。一是过重的课业负担能否真正减下来。所以，如何做好过重课业负担的真正减负，是儿童青少年近视防控最基础性的问题，也是最难的一个问题。二是，过去不受重视、弱化的体育、美育、劳动教育能否真正增上去？减轻过重的课业负担，是减少对视力的损害，而真正把体育、美育和劳动教育增上去，把它做强，是对视力一种正向积极的保护。所以，这“一增一减”如何能够真正落到实处，首先还是要解决思想认识的问题，也就是对学生的全面发展重要性的认识，对构建德智体美劳全面培养体系重要性的认识，而且在提高认识的基础上，真正采取措施，把该减的减下来，把该增的增上去，这样双管齐下，才能真正促进儿童青少年的视力的健康发展。

第二，专业基础薄弱。这里既包括眼视光医学、眼视光学和健康管理方面专业设置比较少，教育部最近也在采取措施，增设相关专业。同时，对于视光企业如何更加规范地运行和管理，也需要加强监管。

第三，学生如何做好个人的自律。教育部从去年开始连续印发了五项管理的文件，里面特别提到关于手机和睡眠的管理，更多的涉及到学生自律，以及家校协同。这项工作如何能够真正见到实效，也需要家校更加密切的配合。

(责编：郝孟佳、秦华)

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