王丰、叶昊鸣

原标题：“21世纪海上丝绸之路优才计划”研修活动在深圳举办

新华社深圳10月25日电 来自全球26个国家的40名交通运输相关专业的学员，在深圳完成“青春中国”——招商局“共筑蓝色梦想—21世纪海上丝绸之路优才计划”（C—Blue优才计划）的培训课程，顺利结业，并于25日获颁结业证书。

据了解，该项活动由交通运输部管理干部学院和招商局慈善基金会主办，招商局港口集团、大连海事大学、长安大学、上海海事大学、西南交通大学协办，国务院新闻办公室五洲传播中心支持，为期5天。

在5天的研修活动中，招商局集团的专家学者为学员们带来专题授课，分享招商局以市场化为核心、敢闯敢干、形成遍布全球产业格局的发展历程，与外国青年们“共商、共建、共享”。

“通过聆听讲座，我明白了交通状况对国民经济发展和人民生活的重要性，我要把中国交通可持续发展的精神和经验带给我的祖国和人民。”目前就读于大连海事大学的塔吉克斯坦留学生李春红说。

就读于长安大学土木工程专业的尼泊尔留学生卢贝思说：“通过此次活动，我不仅看到了深圳经济特区以及建筑业创新技术的最新发展，还收获了一群志同道合的国际朋友，感谢中国！”

此外，学员们还走进深圳蛇口，对当地园区、企业、交通基础设施等进行调研学习；前往平安金融中心顶层俯瞰深圳全景；乘坐招商局“大湾区一号”邮轮，领略港珠澳大桥的风光……

就读于长安大学的马里留学生赛杜对前海综合交通枢纽项目印象深刻。“这个项目让更多人可以选择将地铁作为日常交通工具，这不仅解决了地面交通拥堵的问题，还减少了环境污染，保护了环境，也让我萌生了毕业后当一名工程师的想法。”

据了解，C—Blue优才计划是招商局慈善基金会自2016年起携手招商局港口集团共同打造的公益品牌。

《 人民日报 》（ 2021年10月26日 07 版）

(责编：丁元贺(实习生)、温璐)