原标题：充分保证学校课后服务质量

课后服务是落实“双减”政策的重要步骤。笔者认为，提升课后服务质量，需要做好以下工作：

坚持问题导向，明确课后服务要解决的“痛点”。推行和实施课后服务可以解决两大“痛点”：一方面，可以解决家长上班时间无法接送孩子，不得不高价购买校外托管或培训服务，家庭教育支出和家长相应精力负担过重的问题；另一方面，可以发挥学校教育主阵地作用，减轻学生负担，满足学生多样化和个性化需求，促进学生全面发展。因此，学校课后服务应围绕“双减”目标，主动回应家长和学生关切，主要开展作业辅导和素质拓展活动。

树立质量意识，抓好课后服务的“关键点”。学校要精细谋划课后服务内容，形成“菜单式”服务体系，围绕自主作业、课业辅导、自主阅读、文体活动、社团活动、研学实践等方面科学设计。要在现有基础上大力改造基础设施条件，完善体育场、综合实践活动室等场所，满足课后服务的基本需要。通过挖掘现有教学资源，发挥好学校在岗教师作用。资源不足的学校拓展课后服务资源，可以聘请退休教师、具备资质的社会专业人员或志愿者；发挥少年宫、青少年活动中心等校外活动场所的作用；利用国家中小学网络平台等，让学生享受到更多优质的课后服务资源。此外，地方教育主管部门要及时出台课后服务的操作标准和规范，切实做好督学指导引导作用，不断总结实践经验，建立科学的课后服务评价指标体系。

采取有效措施，激发教师参与服务的“兴奋点”。坚持以人为本，对参与课后服务的人员，特别是校内教师，既严格管理，规范教学与服务行为，也要为其提供后勤保障，加大激励力度，在费用补助、评优晋级、弹性办公等方面制定配套措施。(苗贵安)

(责编：丁元贺(实习生)、温璐)