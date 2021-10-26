原标题：课内提质增效 课后丰富多彩

【案例】

作业变少甚至没有，延长课后服务时间；和孩子相处的时间多了，家庭关系和谐了……这是“双减”之后不少家长的感受——

开学快两个月，上海家长莫沫仍然感到“有点不可思议”：自家三年级的孩子每天放学后“没有任何家庭作业”，“据说都在学校做完了，回到家不用盯着作业，关系特别和谐”。

“家长们现在见面问得最多的就是，你们学校减了吗？还有作业吗？”莫沫说。

作业变少甚至没有，延长课后服务时间；和孩子相处的时间多了，家庭关系和谐了……这是“双减”之后不少家长的感受。作为落实“双减”政策的主体，学校则采取了不少措施来保证“双减”切实解决家长学生的关切，让“教育回归学校主阵地”。

校内“减负”，学生和家长们最关注的就是“作业量”是否减少、课堂效率是否提高。为此，合肥师范附小积极开展作业与评价改革。由上至下，学校制定作业布置、批改的制度和要求。学校开展专家引领和同伴互助的研修，邀请教研员来给老师们进行分学科的培训，把握不同知识板块在不同年段的作业设计策略；通过集体备课，同教研组制定出每一课作业计划，既缩短作业时间，又提高作业质量。

智慧化的技术手段也在助力“双减”的落实。在江苏省丰县高级中学副校长孙志刚看来，“双减”的号召，并不是“一刀切”式的砍半，而在于向课堂要质量、向学习要效率。孙志刚认为，利用大数据+人工智能，打造精准化教学，“借助智慧课堂，不仅能助推‘双减’，还能实现‘双加’。”

通过智慧课堂平台，课前、课中、课后实现了有机融合，打造线上线下相结合的教学模式，实现资源的最大化共享，“让学生学习更积极，让课堂45分钟得以充分利用”，孙志刚认为，这是教学的“提质”。

同时，依据大数据精准教学系统，通过记录学生日常练习及考试中的错题，形成数据反馈，让重点与盲区一目了然，教师可以做到有的放矢，针对典型错误分层讲解；针对每位学生的困难点不一问题，智慧课堂的个性化学习手册从多维度分析学生各学科能力，为其量身推送学习资源，定向纠错提升，开展变式练习，举一反三，使知识点掌握更牢靠。“有了突破的重点，学生当然不需要‘题海战术’，这是学习的‘增效’。”孙志刚说。

除了作业量减少以外，为切实减轻学生作业和校外培训负担，“双减”政策带来的另一个改变是课后服务的丰富多样。

宁波市北仑区的新碶中学在七年级开展课后延时服务，在八九年级开设晚自习。学校校长乐纳红介绍，课后服务由语文、数学、英语、科学、社会学科教师负责管理，以完成作业为主，不上新课。在完成作业时遇到困难，可由老师答疑。并且学校每天都会为参加课后服务的学生准备下午点心，为参加晚自习的学生提供晚餐。

在北仑区长江中学，课后服务的形式更为丰富。一种是基本型，主要开展学生放学后的作业辅导。由班级语、数、英、科、社任课教师进班管理，安排学生做作业、自主阅读等项目。第二种是特色型，开展各类特色培训活动。学校结合办学特色，开展体育类、艺术类等发展学生兴趣特长社团，着力培养学生的各项技能，助力学生全面发展。

课后服务，学生们的作业效率究竟如何？晚上6点多，结束了一天的学习，北仑区春晓实验学校802班的刘涵倍感轻松。以前在家里做作业，刘涵效率有点低，而在学校自习两个小时，他不仅完成了当天的作业，还留出时间预习了第二天的课文。

北仑区岷山学校学生家长薛警官同样感受很深。因为工作性质，他每周都要值班，接孩子一直是让夫妻俩头疼的事。“有课后服务后，孩子既能在学校高质量地完成大部分作业，我们也不用为了接孩子请假而耽误工作。今年家里二宝也入读了岷山学校，我给二宝申请了晚接服务，这样两个孩子就能实现同步放学了。”薛警官说。

岷山学校的邵老师在校四年，一直参与课后服务。“每周轮到两次，工作量确实增加了，但作为一名教育工作者，我的延时服务能够使班里这么多孩子家长安心工作，也使孩子们的家庭作业基本能在学校完成，对个别基础较弱的孩子还能当面指导，做到作业‘日日清’，落实了‘双减’政策减负不减质的目标，是值得的。”(杨飒、赵友清)

(责编：丁元贺(实习生)、温璐)