原标题：素质教育、职业教育会是教培行业的希望吗

青创头条App发布的2021年第三季度创业公司传播影响力榜单显示，曾长期处在榜单前列的教育培训类公司，已纷纷“跌落”。

上一季度，高途、猿辅导、作业帮、学而思和新东方的传播影响力均处在榜单前50位。第三季度，传播影响力前50的榜单中，仅剩高途排在27位，猿辅导、学而思、新东方和作业帮则分别排在58、61、67和92位。

无论是媒体机构还是自媒体账号，对于教培类公司的关注点均集中在“是否已倒闭”和“是否在转型”上。

从青创头条App监测到的热点新闻事件可以看出，猿辅导、作业帮、新东方等头部教培机构选择了“断臂求生”，快速撤离学科类培训，素质教育、成人教育和职业教育成了他们的新选择。

记者梳理媒体报道发现，高途宣布关闭全国13个中心，重点业务转向成人教育、STEAM（STEAM分别代表科学、技术、工程、艺术、数学）教育、数字产品和职业教育这四大方向。作业帮在成都业务全部关停之余，除了继续原本的教育硬件，还正式上线了三款素养类产品，继续进军素质教育。猿辅导顺势将其已运营一年多的STEAM科学教育产品——“南瓜科学”推向了公众视野，并于前几天宣布即将推出教育科技新品牌入局2B智能教育市场。学而思关停了线下多数门店，向线上培训、素养教育的全面转型，并在不久前宣布推出学而思素养中心。新东方则选择关停K12阶段学科类培训业务，将目光投向了素质教育和大学生业务，大学生考试业务将重回战略重心。

有媒体报道，“双减”下，素质教育激发学生的自主学习，教育硬件赛道市场尚可，新东方等一些在线教育企业也都在筹备各自的智能硬件项目。

10月12日发布的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，又给职业教育赛道增添了“光环”。意见指出，鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育，鼓励各类企业依法参与举办职业教育，并规定“新增教育经费向职业教育倾斜”等。

在政策红利、技术快速发展的背景下，众多教培机构创始人被视为“再次创业”，进军新赛道的路途能否顺利，会否再步入K12教育的“后尘”，还需要时间考验。不过，经历了强监管的教培行业，无论在哪个赛道，合法经营和回归教育初心才应当是最基础的准则。(记者 孟佩佩)

(责编：丁元贺(实习生)、温璐)