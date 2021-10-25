近日，北京市教育科学“十四五”规划2021年度立项课题示范开题及科研培训会在中国科技馆举办。中国科技馆申报的“学校家庭社会协同育人机制研究”课题被列为优先关注课题。

据了解，该课题将重点围绕家校社协同开展科学教育的育人机制以及构建协同育人共同体开展研究，以科技馆作为社会教育的平台，梳理相关文献研究成果，调研学校、家庭、社会实施科学教育的现状及特点，探索家校社协同育人机制与模式，并以科技馆实施的面向家校社多方的“科学教育”为例进行深入的案例分析和试点实践，以期为其他领域的家校社协同育人机制研究和实践应用提供借鉴。

会上，三位专家对开题报告给予了肯定，并提出了相关建议。专家指出，以往相关研究多立足学校微观层面，案例研究居多。本课题以社会作为主要研究主体，以科学教育作为切入点，以协同育人机制为目标，创新性强，在当下“双减”背景下，意义重大；随着“双减”不断深入推进，该课题以实际问题为导向，能够为家校社协同育人共同体的构建提供科学理论指导，为实际推进家校社协同探索有效组织方式和运行模式。

专家表示，在推进课题研究的过程中，要进一步突出问题导向，拓展研究视野，强化研究力量，细化研究任务和目标，加强效果评价，总结提炼有价值的机制和模式，推动家校社形成育人合力。

据介绍，近年来，中国科技馆在家校社协同育人特别是馆校合作方面，开展了大量探索与实践，在机制、模式与内容资源方面取得了一定的成效。下一步，中国科技馆将进一步发挥优势，围绕课题与教育部门、中小学校、家庭协同联动，开展广泛调研，围绕课堂教学、课后服务等主题开展研究与实践，建设资源汇聚平台，让课题研究过程、研究成果为学校教育、家庭教育赋能，为“双减”落地见效助力，为学生健康成长和全面发展服务。

(责编：陈雪婷（实习生）、秦华)