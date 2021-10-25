原标题：爱，让聋听交流无障碍

刚刚落下帷幕的第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛，天津理工大学鲸言创益团队取得桂冠。走近这个团队才发现，20名大学生都是聋人。

日前，天津理工大学迎来创办中国聋人高等工科特殊教育30年纪念大会，师生、校友齐聚一堂。天津理工大学聋人工学院副院长袁甜甜站在学校图书馆门口，展示着获奖项目——《“鲸可语”——多模态连续手语自动标注识别系统》。据袁甜甜介绍，社会上有成熟的语音翻译系统将语音翻译为文字，使听障人士理解健听人（听力健全人，也称“听人”）的意图，但如何让听障人士准确将自己的想法传递给健听人，就需要手语实时翻译系统。2019年开始，袁甜甜和其他几名老师带领20名聋人学生开始了研发智能手语翻译系统，终于夺魁。

人工智能架起聋听沟通桥

天津理工大学聋人工学院楼道里挂着国歌国家通用手语方案。陈华铭，天津市聋协主席，就是方案研究小组的6名成员之一。

今年3月，全国政协十三届四次会议开幕会上，邰丽华委员用铿锵的手语“唱”起国歌，视频一时间刷屏朋友圈。更多的人由此得知了此前发布实施的《〈中华人民共和国国歌〉国家通用手语方案》。陈华铭和其他组员一起，在不同字词的手语打法间逐个比选，最终形成了那个让全国人民为之泪目的标准版。

1992年9月，从山西太谷考入天津理工大学特教部读书的陈华铭走进教室，他才意识到自己是同级11名听障生中，唯一不会手语的人。后来陈华铭拜同学为师，很快把手语学成了。

这次返校参加纪念大会，袁甜甜团队的手语实时翻译系统，让每个人都能轻松地看懂手语，当初陈华铭初入校园遭遇的那种尴尬和痛苦，随着人工智能的发展和母校科研能力的提升已经一去不复返。

更令陈华铭欣喜的是，在此次母校创办中国聋人高等工科特殊教育30年纪念大会上，天津理工大学与中国聋人协会、国家通用手语数字推广中心共同签署战略合作协议，联合成立了无障碍智能科技研发中心。

50后退休教师爱永恒

50后的汪美林老师早已退休，但在这次活动中，她是最难采访的。散会后，众多学生围着她，挤都挤不进。

听说汪美林有一本档案，记录着特教部刚刚成立时的6届83名听障大学生的点点滴滴，记者一定要等到她。

从1991年9月11日特教部成立，首批6名聋生入学；到1996年4月26日，《国务院批转中国残疾人事业“九五”计划纲要的通知》发布，“创办天津聋人工学院”被明确列入中国残疾人事业“九五”计划纲要；再到1997年11月5日天津理工大学聋人工学院正式挂牌，汪美林都是见证者和记录者。

特教部的新闻剪报、重要文件的复印件，学生的证件照和生活照、奖状复印件，还有学生写给她的信，她都留着。这本手工剪贴和标注的“档案”比字典厚，不精美但非常真实。

陈华铭是汪美林得意弟子，翻到有陈华铭照片的地方，汪美林就停下指着说：“陈华铭和两名同学从特教部大专毕业后，想转入机械专业的本科班继续就读。很多人质疑特教部的学生和普通学生一起上课是否可行，但我坚持让他们写好申请，我来跑手续。”三个学生成功转入本科学习后，特教部会抽调一位老师陪他们一起听，有不理解的地方，回来再配合手语一点点教。

30年一晃而过，她对学生的爱，随着时间流逝并未减分毫。

80后辅导员爱更浓

80后的山东小伙王晓鸥是社会学的硕士研究生。今年是他在聋人工学院工作的第十个年头。作为一名学生辅导员，刚开始他靠手写和短信与学生沟通，近几年因为娴熟的手语，他已经被年轻辅导员们“封神”了。

“相比较下，听障学生更信任更依赖辅导员。很多家长与学生沟通都没有我们顺畅，学生外出就医也经常需要我们陪伴，学生的信任让我们必须更细心。”

王晓鸥每周要上两堂思政课，学生党务等日常工作也由他负责。聋人工学院在制定教学和帮扶计划时，特别强调“一生一策”。“每个学生的情况，我们都要记清楚。”

王晓鸥说：“在聋人工学院，主要负责讲课的叫老师，做学生工作的叫辅导员，所有人都时刻准备着为听障生服务。”（刘茜、陈建强、刘迎）

(责编：丁元贺(实习生)、温璐)