原标题：“无诈校园——校园防骗计划”启动

“我志愿加入‘无诈校园’全国防骗讲师团，通过自身对于网络诈骗手法的深入研究，为广大学生传递安全理念，培养反诈防骗意识，带领大家学好防骗这门‘必修课’。”今天，在中国政法大学举办的“无诈校园——校园防骗计划”启动仪式上，全国首个“防骗讲师团”首次亮相，并宣读了《守护校园安全宣言》。他们将走进全国上百所学校，致力于校园反诈、防骗的宣传和教育。

“无诈校园——校园防骗计划”由公安部刑侦局、国家反诈中心指导，中国青年报社主办，中国政法大学协办，中青校媒、蚂蚁集团承办。

“学生群体已成为全民反诈新格局中不可忽视的角落。反诈工作需要全社会的共同努力，该计划正是推动形成全民反诈新格局的有力举措。”公安部刑事侦查局二级巡视员楼先迪说。

中国青年报社相关负责人介绍，中国青年报社以报道大学生陷入电信诈骗的典型案例、将反诈防骗讲座送到大学生身边等形式，提高大学生对诈骗套路的警惕意识。此后，中国青年报社还将通过计划，以“科技+传播”的新型反诈传播模式，帮助青年学生树立防骗意识。

中国政法大学副校长李秀云介绍，学校一直高度重视校园安全，通过与公安部门联合举办新生安全教育讲座，定期在微信、抖音等新媒体平台上以普法小课堂的形式发布反诈骗提醒，组织反诈微电影征集活动等方式，努力构建平安校园。

蚂蚁集团副总裁赵闻飙介绍，“无诈校园——校园反诈计划”通过组织防骗讲师和志愿者团队，打造“防骗必修课”，推广国家反诈中心App、校园防骗码等形式，不断探索校园反诈防骗宣教的创新解决方案，未来1年将深入北京、上海、安徽、广东等20个省（区、市）的多所高校，通过“线上+线下”相结合的形式，提升青年学生的反诈意识。（记者 毕若旭）

(责编：迟翔宇(实习生)、郝孟佳)