王国斌

习近平总书记强调：“一切创新成果都是人做出来的”“创新是乡村全面振兴的重要支撑”。全面实施乡村振兴战略的深度、广度、难度都不亚于脱贫攻坚，要做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快农业农村现代化步伐，培育农村创新创业人才至关重要。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，推动农业农村取得历史性成就、发生历史性变革。在这个过程中，农村创新创业人才不断涌现。返乡大学生、返乡农民工、致富带头人、农村企业家等创新创业人才饱含乡土情怀、具有超前眼光、充满创业激情、富有奉献精神，在带动农村经济发展和农民就业增收中发挥着积极作用，成为乡村振兴的重要力量。

“十四五”开局以来，各地以乡情感召、政策吸引、事业凝聚，引导有资金积累、技术专长、市场信息和经营头脑的人才在农村创新创业，但一定程度上仍存在总量不大、层次不高、带动力不强等问题，亟须加快培育壮大。为此，我们应进一步深化农村创新创业人才培育实践，充分激发乡村现有人才活力，把更多城市人才引向乡村创新创业，为推进乡村全面振兴提供有力支撑。

着力培育农村创新创业人才，要改善农村创新创业环境。人才的成长、才干的施展，需要良好的环境。一方面要加快城乡一体化进程，畅通城乡要素双向流动通道，引导大中专毕业生、退役军人、科技人员等入乡创业，为农村创新创业提供人力资源保障。另一方面要通过建设服务窗口、提供一站式服务、建设农村创新创业园区、建设农村创新创业孵化实训基地等方式，为创业人员提供优质服务、搭建创业平台，从而帮助他们更好地作出创新创业选择和规划。

着力培育农村创新创业人才，要加快扶持政策落实落细。狠抓落实、善抓落实，才能让好政策取得好效果。《关于深入实施农村创新创业带头人培育行动的意见》对财政政策、金融政策、创业用地、人才政策等支持举措作出了具体部署。各地需要将相关政策化为各项任务落下去，让培育农村创新创业人才的各项工作实起来。唯有如此，才能推动农村创新创业环境明显改善，创新创业层次显著提升，创新创业队伍不断壮大，乡村产业发展动能更加强劲。

着力培育农村创新创业人才，要加强针对性培育体系建设。农村地区人员规模大、能力差别明显，不同类别的人员特征各不相同，因而培育创新创业人才不能一概而论。比如，针对农民工受教育程度不高，缺乏创业技能等情况，应根据市场变化情况进行针对性的培训，避免盲目创业带来的风险。针对返乡农民工、大学生以及脱贫致富带头人群体缺乏经营管理经验的情况，应强化经营管理知识的教育，等等。实践证明，因人实施培育，方能收获实效；因产实施培育，方能学有所用。

乡村振兴，是一个呼唤人才也造就人才的舞台。培育壮大农村创新创业人才队伍，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的家园，乡村振兴之路必将越走越宽广。

(责编：迟翔宇(实习生)、李依环)