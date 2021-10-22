吴学书

2019年，我办好退休手续后，学校校长找到我谈话，说乡村学校需要优秀骨干教师，希望我“退而不休”。面对组织的召唤，我就像战士听到了冲锋号一样，立马打点行装，马不停蹄地赶回学校。

每天，我都满怀激情走进教室，我知道，三尺讲台下有一双双渴望知识的眼睛。除教语文外，我还教音乐、书法等课程。不少人问我：“你年纪这么大，带那么多课干啥？”我就把内心真实所想告诉他们：“80多岁的钟南山院士仍奋斗在一线，我才60岁出头，为什么不能站出来为山里娃娃做点事？”愿将一生交予讲台，我为自己一直保持这种状态而感到自豪。

三尺讲台一生情。我从事乡村教育已有40多个年头，与孩子们的相伴相守，让我深深爱上了这份平凡而又伟大的事业。能与乡村教育结缘，还得从小时候的梦想说起。我的家乡地处鄂东大别山支脉的深山僻岭，那里交通不便、曾经生活贫困。知识打开了我的眼界，也给我幼小的心灵播下种子：长大后我要当一名教师，用知识改变偏远的山乡。高中毕业后，我开始了梦寐以求的职业生涯，走上了“传道授业解惑”之路。日复一日，年复一年，我在平凡的岗位上奉献着，也收获着。

爱教育、爱学生，是教师应具备的美德。每天清晨，我早早起床来到教室门口，迎候山里娃娃的到来；夜深了，我往往还在备课、批改作业的忙碌中。犹记两年前，我们班上有一名学生，他母亲生下他不久就离开了家，父亲骑车摔伤，全靠70多岁的奶奶照顾。通过家访，我了解到他家里的情况，当即到商场为他添置新衣服，还买了一些学习和生活用品送给他。在学校，我也经常找他谈心，对他进行心理疏导，帮他树立起战胜困难的信心。就这样，用实际行动改变一个又一个孩子，点燃他们对于生活和未来的希望，看着他们愈发朝气蓬勃，我更坚信自己的选择极具价值。

从教多年，我带的学生中有不少也当起了乡村教师，这让我感受到了传承的力量。通过新闻报道，我也知道，全国各地有一批又一批热爱教育、热爱乡村的年轻人正加入乡村教师的队伍，走上乡村学校的讲台。一个人的力量终究有限，但是看到越来越多的力量汇聚，让人欣慰，也催人奋进。择一事，终一生，我还要继续书写对乡村教育的热爱。我真心希望越来越多的人爱上乡村这片沃土，共同努力，让乡村孩子拥有一个更加美好的明天。

（作者为湖北省武穴市余川镇中心学校退休教师）

《 人民日报 》（ 2021年10月22日 05 版）

(责编：迟翔宇(实习生)、李依环)