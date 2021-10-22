本报记者 程焕

10月15日上午，在贵州大学溪山剧场，一场公益助学捐赠仪式正在举行，茅台集团向中国青基会和共青团贵州省委递交1亿元捐赠支票。今年，这项公益行动步入第十年。

从2012年开始，集团携手中国青基会、全国33家省级青基会联合发起“中国茅台·国之栋梁”希望工程圆梦行动，每年出资1亿元，用以资助当年参加高考，并被全日制普通高等院校录取的农村困难家庭品学兼优学子，每人资助5000元。

在距贵阳约1000公里外的武汉，19岁的贵州姑娘龙景秀正在学校通过网络关注着这场捐赠仪式。很快，她的银行卡里就会有一笔助学金入账。

家在贵州黔东南苗族侗族自治州一个偏远小山村的龙景秀，今年高考以582分的成绩考上了心仪的大学，但一家人的日子过得比较拮据。接到录取通知书后，龙景秀就办理了助学贷款。

“交完学费只解决了一半问题，路费和生活费还是笔不小的花销。”到8月中旬，开学的日子越来越近，龙景秀心事重重。为难之际，她向圆梦行动提交了申请，不到一个星期就申请到了这笔公益助学金。“这笔助学金解了燃眉之急，生活费有了着落，让我能更安心地学习。”龙景秀说。

龙景秀的故事，只是圆梦行动实施10年来的一个缩影。自2012年以来，该项目已惠及20余万名学子，覆盖31个省份2700多个县。

如今已是河南一所高校二级学院团委书记的吴丹是首批受助学子。昔日的经历在她心里埋下了一颗公益的种子，现在她最常做的就是带着学生做志愿服务，引导更多年轻人参与公益、回馈社会。

从曾经的受助者变成助人者，吴丹只是许多人中的一员。“圆梦行动逐步建立起社会资助、社会实践、社会服务相结合的助学育人方式，激励受助学生用自己的方式回报家乡、回报社会。”中国青基会理事长郭美荐说。

在该项目10年成果交流分享会上，共青团中央书记处书记傅振邦表示，圆梦行动产生了良好的育人效应、扶贫效应、发展效应和社会效应，已经成为阻断贫困代际传递、服务打赢脱贫攻坚战的标志性教育扶贫项目。

多年来，圆梦行动始终紧随国家脱贫攻坚、乡村振兴的发展战略。今年，除了延续往年的一次性资助模式外，该项目还将在1亿元捐款中拿出1000万元，在贵州省试点开展持续性资助，帮助500名在乡村振兴急需的专业就读的学生完成学业。

“我们特别高兴地看到，过去9年，已有6届12万名受资助学子大学毕业、走向社会，他们成就了自我、改善了家庭条件，也正在通过岗位奉献、参与公益等方式，积极投身到家乡和祖国的建设中。”茅台集团党委副书记、总经理，贵州茅台酒股份有限公司代总经理李静仁说。

《 人民日报 》（ 2021年10月22日 12 版）

(责编：胡永秋、温璐)