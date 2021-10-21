人民网北京10月21日电 （记者 孙竞）为服务国家人才强国战略目标，搭建广大毕业生与优质用人单位的交流平台，鼓励和支持毕业生投身国家战略主战场，日前，清华大学学生职业发展指导中心与清华校友总会集成电路专业委员会、清华大学集成电路学院共同举办了2021年清华大学集成电路专场招聘会。

本次招聘会受到了多家集成电路及相关行业企事业单位的关注，66家单位提供了上千个就业岗位，涵盖了设计、制造、装备、材料、EDA、封测等各个细分方向。招聘会吸引了来自集成电路学院、电子工程系、材料学院、计算机系、机械系、精仪系等多个院系的清华学子。

“本次招聘会是率先在高校尝试集成电路行业的专场招聘。”清华大学集成电路学院党委书记蔡坚表示，希望引导集成电路相关学科的清华学子更好了解集成电路全产业链，选择到产业最需要的地方去，选择到国家最需要的地方去。这种集群式的招聘模式非常切合集成电路产业最需要的聚集效应。

清华大学党委组织部副部长、学生职业发展指导中心主任张超表示，发展集成电路产业是我国的重大战略，行业要发展不可或缺的就是专业人才。学校自去年起启动了“毕业生就业行业结构优化专项行动”，通过专场招聘、企业参访、行业讲座、校友分享等方式，进一步引导毕业生到制造、能源、集成电路等重点行业就业。类似的重点行业双选活动还会坚持举办，持续鼓励同学到祖国最需要的地方去。

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