原标题：房山共青团：用好用活红色资源

近日，团北京市房山区委深度挖掘西山永定河文化带（房山段）的红色资源，结合“双减”工作要求，创新党史学习教育模式，把红色资源作为坚定理想信念、加强党性修养的教材，推动党史学习教育更加入脑入心，激励青年传承红色基因，赓续红色血脉，在推动“一区一城”新房山高质量发展的新征程中贡献青春智慧。

团房山区委组织该区青年党员、团员和少先队员创作拍摄《为祖国而歌》主题宣传片，展示从平西抗日战争时期到现在不同时期，房山青年在党的坚强领导下，为推动房山建设接续奋斗的青春史诗。

影片从青年文明号、青年突击队、青联委员、青年岗位能手等多个优秀群体中选取房山区100位优秀青年代表，反映房山青年为家乡繁荣富强锐意奋斗、开拓进取的干事创业精神。宣传片在新浪、抖音、今日头条、中国天气视频号等平台累积点击播放量达260余万次，被北京市委宣传部、市委教工委、团市委、区委宣传部等部门征集采用。

在党史学习教育中，团房山区委系统盘活本地红色资源，在强化红色教育基地的实际效果上下功夫，将平西抗日战争烈士陵园、上石堡纪念馆等31处革命遗迹旧址、区级爱国主义教育基地和展示现场打造成情景互动式党史学习教育“实景红色课堂”。房山区委在该区范围内征集优秀剧本，原创《历经百年一抹红》红色情景剧，打造体验式、沉浸式、融景式的“现场”课堂，开展沉浸式党史学习教育。

自党史学习教育启动以来，团房山区委以团干部为主力组建青年讲师团，针对青年特点和实际，策划推出红色教育系列微团课，以组织化学习为基本方式，推进该区各基层团组织通过专题学习会、主题团日、主题宣讲会等多种形式加强对青年、青少年的思想引领，发扬红色传统、传承红色基因。截至目前，房山区1450个团支部均已开展党史学习教育活动，召开专题学习会1291次，组织开展党史学习教育专题团日活动3065次，覆盖团员青年217838人次。

团房山区委从该区青年突击队中选取优秀青年代表，通过群众“访”、档案“查”、专家“研”等多种形式，整合各方力量做好史料发掘文章。目前房山区共1921个基层团组织、2万多名团员参与学习，党史学习教育覆盖面和辐射力不断扩大。

围绕服务青少年群体，团房山区委用好平西抗日战争历史这座红色“博物馆”，组建红色教育课程开发团队，从千余个平西抗日战争时期的革命英雄事迹中挖掘整理出具有青年典型特征的100个故事，按照时间先后顺序编创开发100个红色革命故事、红色教育体验场景，原创青少年党史学习教育案例《房山区平西红色故事100讲》。

团房山区委将携《房山区平西红色故事100讲》走进房山区2000余个班级，服务该区10万余名青少年的“四点半课堂”。同时《房山区平西红色故事100讲》纸质版、音频版将于2022年1月正式出版发行。

此外，团房山区委高度重视青少年“四史”教育，将党史学习教育与“红领巾故事会”结合起来，组织开展第四届《演说中国》暨房山区第二届红领巾故事会展演活动，通过演讲与朗诵的语言表达形式，讲述以爱国主义为核心的先进典型和优秀事迹，讲好党的故事、革命的故事、英雄的故事。

在革命歌曲《没有共产党就没有新中国》词曲创作地房山区霞云岭乡堂上村，团房山区委还举办了“建党百年正青春 跟党奋进新时代 全民共建文明城暨庆祝中国共产党成立100周年”系列活动。

2021年，房山共青团发挥平西抗日战争历史的红色资源优势，通过“青春房山”微信公众号开设党史学习专栏，累计发布党史学习教育系列文章202条、总阅读量约63万次。(记者 杨宝光)

(责编：温璐、李依环)