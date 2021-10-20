人民网北京10月20日电 记者从清华大学获悉，10月15日15时52分，清华大学环境学院退休教师许保玖教授因病在北京逝世，享年103岁。今天上午9时，许保玖先生的遗体告别仪式在八宝山殡仪馆兰厅告别厅举行。

许保玖先生。清华大学供图

许保玖先生是我国水业泰斗、教育大师，是我国给水排水工程、市政工程和环境工程学科的奠基人和开拓者之一。他首倡的“水工业”概念，大大提高了我国的废水处理率；他提出的“拥挤沉降”概念，解决了高浊度水沉淀计算方法。

许保玖先生在水排水工程、环境工程的教学岗位上辛勤耕耘了近半个世纪。直到80多岁高龄，他还坚持站在讲台上为学生授课，毕生都关心着国家和学科发展，是受人尊敬和爱戴的“大先生”。

据了解，许保玖于1918年12月31日出生在贵州省贵阳市，1942年毕业于民国时期最高学府——国立中央大学土木工程系，获工学学士学位，毕业后先后任宝天铁路工程局工务员、重庆大学土木工程系助教、国立中央大学土木工程系助教。

1949年，许保玖从美国密歇根大学获卫生工程硕士学位；1951年又从美国威斯康辛大学获博士学位。1954年12月，许保玖与夫人冲破重重阻力，毅然回到祖国，成为国内第一名给排水专业博士。

1954年，许保玖先生离美前摄于芝加哥。清华大学供图

许保玖先生治学严谨，著述宏博，他编著的《当代给水与废水处理原理》、《给水处理理论与设计》等著作成为学科教学的典范，他在耄耋之年重新编校了《新英汉给水排水辞典》，字斟句酌，令人崇敬。

在缅怀许老的文章中，清华大学新闻网刊文写道：“许先生热爱事业、著述等身；教书育人，桃李满园；善思善行，穷之以理；不羁名利，甘于清贫；为人正直，不图虚名。许先生在清华任教超过一个甲子，培养的学生数以千计，有的成了社会名流，有的成了学界翘楚，许先生却依然居陋室、守清贫，孜孜不倦，孤独前行，在环境工程和市政工程领域做出了旁人难以企及的贡献。许先生是环境学院的瑰宝，是后辈学子的榜样。”（李依环、孙竞、实习生迟翔宇）

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