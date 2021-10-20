王 峥

发展校外艺术教育，主管部门、艺术院校和校外艺术教育机构应协同一致、精准发力，共同推动形成规范有序、丰富多彩、充满活力的全新格局

校外艺术教育是国民艺术教育体系的重要组成部分，对国民艺术素养提升有着重要的促进作用。当前，校外艺术教育还存在着一些影响美育发展的问题，需要主管部门、艺术院校、校外艺术教育机构等多方力量协同推动解决。

校外艺术教育机构要坚持以美育人，不断完善课程体系、提高教学质量。目前，一些校外艺术教育机构将艺术考级、艺术高考作为艺术学习的主要目标，忽略了学生艺术素养的有效提升。艺术教育是实施美育的重要途径，要摒弃功利性、技术化的培养理念，引导学生在美的体验中不断提升审美能力，向着全面培养艺术技能、艺术兴趣、艺术感受力、艺术理解力、艺术表达力、艺术创造力的方向转变。

艺术院校要通过改善艺术考级制、增强师资力量等方式，为校外艺术教育发展贡献专业力量。艺术考级制度设置的初衷是为学生艺术素养的评价提供客观依据。现行艺术考级教材通常侧重技能和作品的考查，未提供明确的评价标准。此外，艺术考级评委也缺乏相应的履职培训。以艺术院校为主体的考级单位要以艺术素养的全面发展为评价依据，不断改进考级内容和形式，并从考级理念、内容、评分标准等方面对评委进行系统培训。此外，艺术院校还应承担起培训校外艺术教师的任务，切实提高师资水平和校外艺术教育质量。

主管部门要建立校外艺术教育评价制度，强化行政监管，可从3方面开展工作。一是明确艺术考级评价标准。综合考虑既有考级规模、师资力量、学科结构、单位性质、社会影响力等因素，严格遴选艺术考级牵头单位，并由牵头单位协同其他考级单位研究制定科学统一的评价标准。二是建立校外艺术教师资格认证制度。逐步实现校外艺术教师持证上岗，保证师资质量。三是完善校外艺术教育监管机制。强化对校外艺术教育机构的监管，将办学宗旨、教学场所、设施设备、办学经费、教师队伍、教学计划等纳入考核，并对师资质量、教学内容、收费标准、用户体验等进行动态的综合考评，推动行业健康发展。

发展校外艺术教育，主管部门、艺术院校和校外艺术教育机构应协同一致、精准发力，共同推动形成规范有序、丰富多彩、充满活力的全新格局。

（作者为北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员）

《 人民日报 》（ 2021年10月20日 12 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)