原标题：王乃学任广西大学党委书记

10月15日，广西大学召开全校干部教师会议。广西壮族自治区党委常委、组织部部长王维平宣布了自治区党委关于广西大学党委主要领导人事安排的决定：王乃学同志任广西大学党委委员、常委、书记。刘正东同志不再担任该校党委书记职务。

王乃学在发言中表示，坚决拥护自治区党委对广西大学领导班子调整任命的决定，将用自己的勤勉和努力谱写新篇章，不辜负组织的重托与期望。他表示，在今后的工作中将全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本，扎扎实实为党育人、为国育才，更好地担起“四个服务”使命，忠实履行好党委书记第一责任人的职责，切实发挥好党委把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实的作用，努力形成干净担当的干部队伍，风清气正的发展环境，健康向上的校园文化。

王乃学1962年12月生，在职研究生学历，法学博士。历任广西钦州保税港区管委会主任、党工委书记，广西壮族自治区商务厅厅长、党组书记，广西北海市委书记、市人大常委会主任。现任广西壮族自治区党委委员，自治区政协副主席、党组成员，广西大学党委书记。（周仕兴 李伟红）

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