本报记者 王明峰

“补贴款终于拿到了！”日前，四川省泸州市合江县大桥镇长江村村民李山银十分激动，和他一起拿到补贴款的，还有该镇79户农户。

此前，泸州市纪委监委对全市25.8万件群众问题建议进行大数据分析，筛选出群众反映集中的问题，在全市开展“推动解决群众关心的十件实事”活动，并督促农业农村局、交通运输局、自然资源和规划局等9个主责部门进一步履职尽责，实打实解决困扰群众的急难愁盼问题。

李山银一直务农，他今年花费3600元到镇上购置了一台微耕机，随即申报了购机补贴。然而半年过去了，还是没有拿到应有的924元购机补贴款，原本高兴的事让他有点闹心。合江县农业农村局对全县开展大走访、大摸排时发现，大桥镇农机购机补贴逾期发放情况较为普遍。原来，大桥镇负责申领发放补贴的工作人员王某，未将购机农户的补贴资料及时上报。

“因为个人‘慢作为’，‘卡’住了群众的补贴款，损害了人民群众的利益，必须严肃处理。”合江县农业农村局局长周模才说。随后，合江县农业农村局立即召开专题会议实施整改，并在4天内为李山银等80户农户发放了购机补贴款，同时给予王某政务警告处分。“纪检监察机关的督促，不仅促进了我们的工作，还大大提升了群众的幸福感。”泸州市农业农村局党组书记、局长周洪华说，针对群众关切，农业农村部门全面梳理实事清单，并分别明确整治时间表，按期完成任务。

在纪检监察机关的督促下，各主责部门的工作推进成效显著。叙永县赤水镇中桐路因暴雨导致行道树断落、路面破损，当时正逢水果上市，附近600余户果农非常着急。该县交通运输局和路政部门及时抢险抢修、修整道路，让水果顺利外销。

“没想到我预约没多久，他们就上门了，不到10分钟就办好了。”江阳区大山坪街道南苑社区李资安老人要将房产过户给女儿，因病行动不便，工作人员便直接上门为其办理过户。泸州市不动产登记中心针对无法到现场办事的人群，开展“您预约·我来办”服务，通过网上预约，将不动产登记服务送上门。

“纪委监委开展‘推动解决群众关心的十件实事’活动，就是要精准监督各级各部门，把群众需要作为方向、把群众满意作为标准，扎扎实实解决好群众反映强烈的问题，持续改进干部作风，努力让群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障，真正让群众的‘呼声’变‘掌声’。”泸州市纪委监委相关负责人说。

为确保群众关切件件有落实、事事有回音，泸州市纪委监委还组建专项督导组，深入一线开展督查，对工作推进不力、措施不实、成效不明显的，实行“一次提醒、两次通报、三次问责”工作机制。截至目前，全市共收集办理涉及“十件实事”的群众问题诉求、咨询建议等8152件，群众满意率达98.72%。

《 人民日报 》（ 2021年10月19日 12 版）

(责编：李依环、郝孟佳)