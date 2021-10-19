本报记者 马 原

城市的高质量发展需要能源电力的坚实保障。从1979年仅拥有1座110千伏变电站、1条110千伏输电线路，到110千伏及以上变电站建设至270座，主变容量从1.5万千伏安增长到8553.5万千伏安，经过40多年发展，深圳电网已成为全国负荷密度较高的超大型城市电网。

供电客户平均停电时间率先在国内主要城市中进入半小时圈、供电公众满意度连续10年居深圳全市公共服务第一……近年来，南方电网公司始终秉持“人民电业为人民”服务宗旨，聚焦现代产业转型和居民消费升级需要，在深圳初步建成现代供电服务体系，以更稳定、更可靠的供电能力，更专业、更多元的客户服务，为市民带来更便捷、更安心的用电体验，不断用群众“满意指数”检验供电服务成效。

2021年上半年，深圳全社会用电量达508.7亿千瓦时，同比增长21.4%，较2019年同期增长16.9%，用电负荷更是半年内五创历史新高，首次突破2000万千瓦。

用电负荷的连续突破离不开电网的有力支撑。“十三五”期间，南方电网深圳供电局在主网架日趋完善的基础上，将68.9%的投资用在了配电网投资。5年来，深圳共完成电网投资285亿元，新增110千伏及以上变电站41座，新增主变容量1878.2万千伏安，为深圳高质量发展提供了电力支撑。

“报装速度快，给供电局点赞！”8月2日，在深圳国际交流中心建设现场，两台800千伏安临时专用变压器接火送电，比预期提前3天，负责该项工程的深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司工程部的张先生很惊喜。

办电加速的背后，是深圳供电局积极对接政府“放管服”改革实施的零上门、零审批、零投资“三零”服务，率先推出小微企业“今天提申请、明天用上电”等举措，目前客户平均办电时长较2018年缩减了70%以上。

“8小时之外”等用电需求也是深圳供电局服务的重点。今年4月，深圳前海供电局首个24小时自助营业厅在工业八路投入使用。该自助营业厅部署的用电自助服务终端，实现了八成以上居民日常用电业务的24小时自助办理，周边居民几分钟就可以办理完用电相关业务，将供电服务延伸到了客户“末梢”。

近年来，深圳供电局始终坚持“为客户创造价值”的服务理念，相继推出71项“基础+增值”用电用能服务产品，使传统单一服务向专业化、多元化转变，更精准、快速响应客户需求，把“一切以客户为中心”融于行动、落在实处。

《 人民日报 》（ 2021年10月19日 11 版）

(责编：李依环、郝孟佳)