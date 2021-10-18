人民网北京10月18日电 （记者孙竞）日前，2021（第二十届）中国国际远程教育大会在北京举行。大会以“数字化进程中的终身学习”为主题，从顶层设计、科学理念、实践探索等多个维度，进行多领域、跨学科、专题性的研讨与交流，推动“双循环”新发展格局下的中国终身学习、在线教育发展。

全国政协委员、国家民委原副部长级专职委员、中国高等教育学会副会长管培俊在致辞中指出，远程教育是构建服务终身学习教育体系的重要内容，是提升国民素质、创造美好生活的重要途径。建设高质量教育体系，远程教育当然是题中应有之义。他认为，要紧紧围绕构建终身学习体系的目标谋划远程教育，围绕高质量发展的主题推进综合改革，围绕人才培养核心任务创新教育教学模式，围绕“大先生”的根本要求打造一流的教师队伍，围绕教育信息化新趋势开创远程教育新局面。

教育部科学技术与信息化司司长、教育部网络安全和信息化领导小组办公室主任雷朝滋表示，加快推进教育信息化发展，一是要加强顶层设计和统筹规划，充分运用教育信息化推进教育教学变革和人才培养模式创新，推进教育治理体系和治理能力现代化；二是要推进教育新型基础设施建设，构建高质量教育支撑体系；三是要优化数字教育资源供给，构建教育信息化发展新生态；四是要打造教育系统网络安全防护体系，支撑教育高质量发展。

“新世纪以来，普通高等教育和职业教育领域都出台了综合改革举措，高等继续教育急需分析新形势、找准新需求、明确新任务。”教育部职业教育与成人教育司副司长林宇表示，高等继续教育要下气力解决好定位不清问题、无序扩张问题、教学空心化和办学不规范问题，解决办学过程中的诚信问题，消解高校非学历教育领域风险隐患。以系统改革的办法，推动高等继续教育朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向前进。

据悉，本届大会由联合国教科文组织驻华代表处、中国高等教育学会、中国教育学会、中国成人教育协会、中国教育技术协会、国家开放大学指导，《中国远程教育》杂志社主办。大会还同期举办了高校继续教育新形势与新任务高峰论坛、职业教育新征程与新格局高峰论坛、非学历继续教育与产业创新高峰论坛、在线学习服务师工作坊和学术论文写作工作坊等活动。

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