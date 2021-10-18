人民网北京10月18日电 （记者孙竞）“中巴经济走廊大学联盟”交流机制（以下简称“联盟交流机制”）第四次会议15日以线上与线下相结合的形式召开。中方会场设在北京大学，巴方会场设在巴基斯坦国立科技大学。来自82所中巴联盟成员高校和北京大学巴基斯坦籍留学生代表等约300位嘉宾参会。

中国高等教育学会会长、教育部原党组副书记、副部长杜玉波表示，在两国建交70周年这一重大时刻，召开“中巴经济走廊大学联盟”交流机制第四次会议具有积极意义。经过4年的发展，联盟交流机制已成为中巴高等教育领域交流合作的重要平台，在学术交流、科研合作、人才培养等方面取得了丰硕成果。未来要从推动关键领域精准合作、推动科技赋能教育发展、推动人文交流惠及民生、推动产教融合协同育人等四个方面发力，为构建新时代更加紧密的中巴命运共同体做出更大贡献。

巴基斯坦教育部部长沙夫卡特·马哈茂德表示，本次会议是中巴两国友好合作的重要见证，也是“中巴经济走廊”人文交流的旗舰项目，证明了不同文化背景的国家能够进行友好平等的人文学术交流。在此感谢中国政府和同仁一直以来对巴基斯坦经济和社会发展给予的重要支持。希望巴基斯坦能够享受中巴经济走廊建设带来的更多红利，不断深化两国高等教育交流合作。

北京大学党委书记、校务委员会主任邱水平指出，中巴两国友好交往源远流长，经过多年的传承，中巴友谊早已深深扎根在中国和巴基斯坦人民的心里。作为中国第一所国立综合性大学，北京大学与巴基斯坦结下了不解之缘，在推进中巴人文教育与学术交流方面做出了积极贡献。希望通过此次会议，中巴学术界能够在一些重大理论和现实问题上凝聚共识，广泛传播和平、理性、包容、互信的理念，携手努力，共同开创人文交流更加美好的未来。

中国科学技术协会书记处书记束为指出，“中巴经济走廊大学联盟”交流机制已经成为中巴两国开展全方位务实合作的示范性活动之一。中国科协将继续支持学会与巴方对口组织开展深入合作与交流，希望学会在深化中巴两国科学教育工作者互联互通、找准服务中巴经济走廊建设的切入点、激发创新活力等方面，为科技、教育事业不断注入新动能。

巴基斯坦驻华大使莫因·哈克表示，近几年来，高等教育合作成为两国重要的合作领域，希望通过“中巴经济走廊大学联盟”交流机制，推动中巴历史、文化和语言研究的开展，增强对中国经济发展的理解，促进双方交流合作，为中巴经济走廊下一阶段建设作出积极贡献。

巴基斯坦高等教育委员会成员、巴基斯坦国立科技大学原校长穆罕穆德·阿斯加尔中将表示，“中巴经济走廊大学联盟”建立四年来，在人才培养、联合学术项目、实验室共建等方面开展了大量的工作。希望今后深化农业活动和农村经济、能源安全问题和矿物资源开发、高科技和数字经济、人力资源和创新力提升等方面的合作深度和广度。

教育部国际合作与交流司副司长、一级巡视员方军表示，“中巴经济走廊大学联盟”经过多年建设，已成为中巴经济走廊项目教育国际合作的典范。在百年变局和世纪疫情下，需要打造更加紧密、更高质量的教育交流合作关系，加强团结协作，进一步凝聚两国教育领域各方面力量，发挥联盟在提供智力支撑方面的作用，推动两国高等教育国际交流合作高质量发展。

会议期间，“中巴高等教育研究院”正式揭牌成立，研究院学习平台同步启动。会议还发布了《中巴经济走廊大学联盟交流机制2019—2020年度发展报告》。

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