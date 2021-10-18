人民网北京10月18日电 （记者何淼）为进一步贯彻落实全国职业教育大会精神，重温党的光辉历史，回顾职教百年历程，以高质量党建引领和推动新时代职业教育高质量发展，中国职业技术教育学会（以下简称中国职教学会）党建工作委员会2021年年会于日前在北京市商业学校召开。

中国职教学会会长、教育部原副部长鲁昕，中央党史和文献研究院原副院长、党史学习教育中央宣讲团成员吴德刚，中国职教学会常务副会长兼秘书长刘建同，教育部思政司副司长李景升、社科司副司长宋凌云、教师司副司长黄小华等嘉宾出席会议。会议采取线上、线下相结合的方式，以专题报告、主题党课等形式分为“学、讲、展、唱、诵” 五个环节。

图为2021中国职教学会党建工作委员会年会现场。主办方供图

鲁昕作题为《学习习近平总书记关于加强党对教育工作全面领导和立德树人的重要论述》主旨报告。她表示，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视教育工作，把教育作为国之大计、党之大计，摆在优先发展的战略地位。职业院校党建工作要牢牢把握“坚持和加强党对教育工作的全面领导”这个根和魂，深刻领会“党建引领职业教育高质量发展”的核心要义，坚持党建引领，落实立德树人，服务构建时代新人培育新格局。

鲁昕指出，党建工作委员会要进一步提高政治站位，明确工作定位，发挥平台作用，出好智库成果，充分发挥引领作用，坚决落实不断使教育同党和国家事业发展要求相适应、同人民群众期待相契合、同我国综合国力和国际地位相匹配的重要指示。鲁昕还以建党精神、抗美援朝精神、改革开放精神、工匠精神等中国共产党人的精神谱系为例，勉励职业院校学生坚持真理、坚守理想，执着专注、精益求精，一丝不苟、追求卓越，努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。

据了解，党建工作委员会成立一年来，坚持党建引领、立德树人，“为党育人、为国育才”。扎实搭建党建交流、学术理论研究创新、思想政治课的精品课、教师思想政治建设、典型案例展示、全面育人互学互鉴等工作平台，开展了庆祝建党100周年“五个一”主题活动、“全国同上一堂课——六种精神话党史”思政课现场教学活动、“全国职业院校党委书记抓基层党建出彩项目”、党建专项课题研究等工作，在党建委委员单位牵头组织下，共有230所会员单位带动近100万人次参与。为全国职业院校全面加强党的领导、党的建设，提供了有高度、有深度、有力度、有精度、有鲜度、有温度的服务， 以高质量党建引领和推动职业院校高质量发展。

此外，在2021职业院校党建成果展中，通过“一年工作回顾与成果展示”视频、《党建委成立周年纪念册》《2021职业院校党建成果展》展示了党建委自成立以来围绕建党百年开展的系列活动和全国职业院校庆祝“七一”活动所取得的丰硕成果。

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