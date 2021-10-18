人民网北京10月18日电 （记者何淼）日前，由金砖国家工商理事会中方理事会和“一带一路”暨金砖国家技能发展国际联盟主办2021“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛（以下简称创新大赛）在全国多地陆续进行。

图为创新大赛数据分析与可视化赛项（中职组）决赛开幕式现场。王旭摄

创新大赛数据分析与可视化赛项（中职组）决赛开幕式近日在国家级重点中职学校——重庆市垫江县职业教育中心举行。本次比赛旨在为开发以工业4.0为核心的智能制造技术技能、人工智能、数字技能、未来技术技能，培养国际化、高技术技能水平的未来技术技能人才提供助力。摩洛哥学生亚辛、垫江职教中心学生兰明强代表22支代表队中外参赛选手宣誓。

中国科技产业化促进会党组织书记周华在开幕式上指出，本次比赛为中职学生的提供了成长的平台，希望学生们能紧跟科技发展前沿，关注新动能、新业态，为智能制造贡献才智。

图为与会嘉宾一起为创新大赛数据分析与可视化技术应用技能竞赛（中职组）决赛启动仪式。王旭摄

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