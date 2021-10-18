人民网北京10月18日电 17日，第十三届文化中国讲坛在浙江省杭州市萧山湘湖之畔举办，本届讲坛以“从大疫到大治——以史为鉴视域下的百年征程与荣光”为主题。

第十三届文化中国讲坛。北京横山书院供图

讲坛上，全国政协文化文史和学习委员会副主任叶小文以《从大疫到大治——以史为鉴视域下的百年征程与荣光》为题，阐释“战胜新冠病毒，还要靠文化的力量。”全国人大常委、全国人大外事委员会副主任、北京大学原校长林建华主讲《北大精神与觉醒年代》，展现百年前启蒙和觉醒年代；中国人民大学原副校长吴晓求以《通向未来的崎岖之路——中国经济发展与经济学的使命》为题，指出经济发展需要理性、实事求是的科学精神。北京大学社会科学部部长、中文系教授程郁缀，中国科学院院士、中国科学院生物物理研究所研究员阎锡蕴也登台开讲。

讲坛上，著名主持人白岩松与中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林，中国工程院院士、北京同仁医院院长韩德民，医学生物物理学家、中国工程院院士程京，就“疫情时期多元学科的人文关怀与科学探寻”进行深度对话。此外还有中国工程院院士、香港工程科学院院长李焯芬院士在线展开主题讲座。中央文史馆馆员、南开大学终身教授、文化中国讲坛发起人之一叶嘉莹先生特意为讲坛录制了祝贺视频。

据悉，本届讲坛由中国青年报社、中国教育电视台、杭州市萧山区人民政府和北京横山书院共同主办。今年是建党100周年，也是浙江省高质量发展建设共同富裕示范区的开局之年，本届文化中国讲坛选址萧山，正是对百年征途与时代精神的接续与致敬。文化中国讲坛已坚定前行十三载，这场文化盛事以人文之光辉、科学之精神联接和凝聚更多人，共彰“我和我的祖国”之深情，共敬伟大征程与荣光！

(责编：迟翔宇(实习生)、秦华)