本报南昌10月16日电 中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰15日至16日在江西调研并出席第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛有关活动。她强调，要深入贯彻习近平总书记在中央人才工作会议上的重要讲话精神，落实党中央、国务院关于教育改革的一系列部署，加强人才自主培养，优化人才培养模式，把创新创业教育融入人才培养全过程，提升大学生创新创业能力，为推动高质量发展提供人才支撑。

这次大赛共有来自121个国家和地区、4347所院校的228万个项目、956万人参赛。孙春兰观看了冠军争夺赛，参观了成果展，勉励青年学生不负时代、勇担使命，用青春铺路、让理想延伸。她指出，我国拥有世界上规模最大的高等教育体系，有各项事业发展的广阔舞台。高校要切实担负起人才培养的重任，潜心治学、因材施教，把课堂教学、加强实践、指导帮扶结合起来，通过多学科融合培养更多的拔尖创新人才和团队。要建好创新创业服务平台，开展双创实训、指导服务、孵化转化、资源对接一体化服务，推进产学研深度融合。各地各部门要认真落实《关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》，加强财税扶持和金融政策支持，有针对性地解决创新创业中遇到的困难和问题，帮助优秀项目落地发展。

调研期间，孙春兰来到南昌市红谷滩区VR科创城，考察了国家职业教育虚拟仿真示范实训基地。她指出，实习实训是培养技术技能人才的关键环节，要通过虚实结合、理实一体等方式，帮助学生加深对专业理论的学习理解，再通过实际工作环境的训练掌握相关技术技能。要坚持类型定位，深化“三教”改革，产教融合、校企合作要始终围绕人才培养来开展，牢牢守住职业教育质量的生命线。要畅通职业发展通道，完善评价体系，落实职业院校与普通高校毕业生享受同等待遇的政策规定，增强职业教育认可度和吸引力。

孙春兰到南昌大学考察了新工科教育实践基地建设，希望学校扎根赣鄱大地办好大学，突出专业特色和办学质量，紧紧围绕地方经济社会发展，创新应用型人才培养模式，更好服务区域和国家发展。

《 人民日报 》（ 2021年10月17日 02 版）

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