人民网北京10月15日电 （记者郝孟佳）记者今天从中国教育国际交流协会获悉，2021中国国际教育展将于10月23至24日在北京国家会议中心开幕。来自加拿大、法国、德国、意大利、新西兰等20多个国家和地区近300所海内外院校参展。

今年教育展不仅满足海外院校在境内代表处参展的需求，同时还通过提供远程解决方案，帮助不能亲自参展的院校实现共同参与。两种模式全面满足了各国家展团的参加度，继续保持中国国际教育展的“国家展团”强大阵容，全方位展示各国的优质教育资源，聚焦各自国家的留学优势，尤其是后疫情时代加强传播权威机构的留学资讯，继续为中国学生和家长提供每年一度的“出国留学第一课”。

今年，英国受邀成为2021中国国际教育展主宾国，这也是其第二次成为教育展主宾国。中英两国始终保持紧密的人文交流合作关系，特别是在教育领域，英国是较早同中国开展教育合作交流和接收中国留学生最多的欧洲国家之一。目前，我赴英各类留学人员约20万人，英在华留学生约1万人。

据了解，今年展会主题区活动将在以往基础上更扩大范围，为学生和家长带来更多热点和痛点话题。展会上，将推出多场主题分享活动，其中包括奥运热、公共卫生热话题引发的关于体育、健康专业选择案例研究，中外合作办学院校及项目认证案例研究等。

作为传统保留项目，院校专场推介会和留学讲座继续成为展会现场的热点，50多场正规海内外院校及使领馆专场推介会将借机发布权威信息，重点推介其所在国的正规院校、签证要求、教育质量认证制度以及优质国际课程等，为业内人士和学生提供更多选择和面对面交流机会。

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