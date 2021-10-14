原标题：中财MBA项目财经优势突出 构建特色课程体系

中央财经大学是教育部直属的，教育部、财政部和北京市共建的大学，是国家“双一流”建设、“211工程”建设和首批“优势学科创新平台”项目建设高校。

学校始建于1949年，创办之初由财政部主管，历经中央税务学校、中央财政学院、中央财经学院、中央财政金融学院等发展阶段，1996年更名为中央财经大学，2000年，学校由财政部划转教育部直属管理，2005年进入国家“211工程”重点建设高校，2006年成为国家“985工程”优势学科创新平台首批建设高校，2012年成为教育部、财政部和北京市人民政府共建高校，2017年成为国家“世界一流学科建设高校”。长期以来，学校秉持“忠诚、团结、求实、创新”的校训，传承“求真求是，追求卓越”的办学理念，形成了鲜明的办学特色，为国家经济建设和社会发展培养了10万余名各级各类高素质人才，被誉为“中国财经管理专家的摇篮”。

中央财经大学是一所在财经类相关学科非常具有优势的院校，在全国第四轮学科评估结果中，中央财经大学应用经济学一级学科与北京大学、中国人民大学并列第一，评估结果均为A+，位次百分位进入全国前2%；工商管理一级学科评估结果为A-，位次百分位进入全国前10%。目前，中财MBA共开设了五个专业方向。分别是国际工商管理、企业管理、金融管理、会计与财务管理、金融与大数据营销。构建起独具特色的模块化课程体系，包含预读模块、导学模块、必修模块、方向选修模块、公共选修模块、整合实践模块和海外模块，金融财务方面课程占现有课程体系45%。

中财MBA项目创立于2003年，同年9月，学校成立MBA教育中心，授权其全面负责MBA教育，集全校之力办好MBA项目。该项目的教师来自于全校的近十个相关学院，主要有金融学院、会计学院、经济学院、财政税务学院，以及商学院、管理科学与工程学院、信息学院等等，其中超过1/3的老师来自于财务和金融学科。

该项目根据自主开发的MBA能力素质模型，提出MBA知识能力框架并设计相应的课程体系，并形成一套科学合理的模块化课程体系。该课程体系是以使命驱动下的MBA能力素质模型为基础来设计的，能够对应使命所要求的每一项能力素质，保证课程设计科学化、规范化。

自2011级学生起，培养过程由学生在校期间，延伸至入学前和毕业后，对学生进行全面培养，设计模块化课程，形成预读模块、导学模块、核心模块、方向选修模块、公共选修模块、海外模块、整合实践模块的七大模块构成的课程体系。“预读模块”是保证MBA学生进入专业课程学习之前掌握必要的基础知识；“导学模块”是强化MBA学生团队合作意识，培养管理分析和管理沟通能力；“核心模块”是MBA学生必须掌握的管理学和经济学基础知识与技能；“选修模块”突出不同管理领域的专业知识和技能，特别是“方向选修模块”是专为学生决定自己的职业发展方向而设计的；“海外模块”是拓展MBA学生国际化视野；“整合实践模块”是引导MBA学生将分散的课程知识加以整合，予以综合运用。

该项目的课程体系突出使命导向，强调知识的综合性和实践性，彰显课程的实用性和多样性，增加了学生的灵活选择性，进一步强调和发展MBA学生们在商务和管方面的工作经验，并训练学生将之前的工作经验和在校学到的知识整合起来，恰当的运用到各种复杂环境下的商务活动中。

此外，MBA职业发展中心根据学生的背景和需求，为MBA学生开展了全程化、阶段性的职业生涯规划和就业指导服务，遵循统一指导下的差异化战略，除了提供具有普遍性的统一指导外，还特别重视开展个性化的服务。在全程化安排上，对学生的职业发展帮助从入学一直到毕业，甚至还为部分校友提供相关支持和帮助。在阶段性工作安排上，贯穿4个学期，根据学生在校学习情况和进度，分学期安排了不同的工作内容，包括职业发展课程专题系列报告、职业测评、求职技巧提升、就业咨询、就业推介、企业考察实践等。

中央财经大学授权MBA教育中心具有在全校范围内遴选优秀师资的权力，举全校之力办MBA教育，从根本上保障MBA教学质量。MBA任课教师不仅专业及研究领域覆盖面广，均拥有丰硕的科研成，并且拥有丰富的社会实践经验，直接参与企业管理咨询、主持企业诊断和策划、或被聘为企业管理顾问教师占90%以上，具有三个月以上海外留学或学术交流经历的教师占70%以上。在授课时能够通过案例教学、实践教学、模拟决策等方式，将理论和实践较好地结合起来。

自2003年举办MBA项目以来，MBA教育中心一直采用科学、透明、合理的招聘选拔机制，秉持“严格把关、宁缺毋滥”的原则，严格按照《中央财经大学工商管理硕士（MBA）任课教师选聘办法》，在全校范围内遴选MBA任课教师，自行确定MBA课程的上课时间及教室安排，独立完成对任课教师的教学评估，以确定教师是否符合MBA教学要求。（图/中央财经大学 文/杨钧喆）

(责编：郝孟佳、熊旭)