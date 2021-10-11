原标题：北京国际大学生音乐季启动

昨晚，北京国际大学生音乐季（以下简称“大音季”）在中国人民大学正式开幕，以Muture青年高校巡演季首场演出为起点，将开启为期20天的音乐之旅。作为北京惠民文化消费季的重要组成部分，“大音季”将全方位、多角度展现校园音乐的生机与活力，助力北京音乐城市建设。

北京青年报记者了解到，Muture和《青年音乐故事》是“大音季”创新性延伸出的两大核心活动，多角度、全方位地展现当代青年音乐人的风采，为青年提供更多展示的舞台。

Muture一词源自music future，寓意音乐的未来，首场演出在中国人民大学登陆，人大学生以一首《少年中国说》燃情开场，在人大以文化人、以文育人的良好文化氛围下，借此激励广大学子为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献青春力量。活动通过“燃·青春”“启·现在”“梦·未来”三个华彩篇章，集中体现了当代青年对音乐的热爱与执着，用优质音乐向世界展示文化自信。

为增强参与体验、激发热烈的音乐文化氛围，主办方在活动现场搭建了大型互动布景，供观众拍照、打卡留念。同时还辅以校内音乐小转角快闪拍摄、Muture X 校园巨画创作等丰富的衍生内容，为丰富的校园音乐生活增光添色。

在昨晚的开幕式上，《青年音乐故事》发布先导视频并公布了访谈名单，来自中央美术学院、中国政法大学、中国人民大学、北京邮电大学、清华大学的五组青年经过三轮筛选，最终成为了短片主角，分别呈现他们的创作初心、音乐理念、音乐理想，从观察者角度揭示新生代音乐人的人生观、价值观、世界观，映现新一代青年的音乐态度和人生思考。

据介绍，“大音季”是北京国际音乐产业大会的重点子品牌活动，在中共北京市委宣传部、共青团北京市委员会、中国音像与数字出版协会的指导下进行，由中共北京市海淀区委宣传部提供支持，共青团中国人民大学委员会、共青团中央美术学院委员会、共青团北京邮电大学委员会、共青团清华大学委员会、清华大学学生会主办。

北京国际音乐产业大会是北京市2020年创办的品牌活动，致力于加快音乐城市建设，提升首都文化软实力。今年在第一届的基础上进行了全面升级，已于4月正式启动，由北京市委宣传部、中国音像与数字出版协会提供指导。

Muture青年高校巡演季随后将分别于10月17日、24日、11月初走进中央美术学院、北京邮电大学、清华大学，多维展现当代音乐青年形象。（记者 刘婧）

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