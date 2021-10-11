据新华社电 （记者袁秋岳、吴晓颖）严格控制作业总量、推行“托管+拓展”模式、提高指标到校比例、严控考试内容和次数、停止审批义务教育阶段学科培训机构……近日，记者从成都市教育局获悉，作为9个“双减”工作试点城市之一，成都已正式印发“双减”实施方案。

据了解，成都“双减”方案重点聚焦作业管理、课后服务、培优提质、考试管理、校外培训机构监管等五大方面，切实保证学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担在1年内有效减轻、2年内成效显著。

方案提出，中小学课后服务将推行“托管+拓展”和“5+2”模式，即学校每周5天都要开展课后服务，每天至少开展2小时。中小学校要针对课后服务情况，统筹安排教师实行“弹性上下班制”，建立教师激励机制，将课后服务经费主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助等。

方案还提出，将实施“优质教育倍增工程”，积极推动集团化办学、学区化治理，深化区域教育联盟发展，着力建设更多“家门口的好学校”。

在入学政策方面，成都将深入治理“掐尖”招生，进一步强化义务教育阶段学校均衡分班。同时，稳步提高优质普通高中指标到校生比例，优化调整高中招生录取批次，规范实施“公”“民”同招，更好地发挥综合素质评价在高中招生录取中的作用；实施普通高中扩容提质工程，增加公办普通高中学位供给和优质高中招生计划；实施中职学校提质培优工程，拓宽中职学生升入高职和本科通道。

此外，到2022年，建立“初中学业水平考试成绩+综合素质评价”的高中招生录取模式，克服唯分数论，提高教育质量，促进教育公平；区（市）县教育行政部门不得下达中考升学指标或以中考升学率考核学校和教师，学校也不得将升学率与教师评优评先等挂钩。

针对培训机构，方案从准入门槛和培训内容两方面进行了规范。其中，新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，以及新的面向学龄前儿童的校外培训机构和面向普通高中学生的学科类校外培训机构将不再被审批。

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