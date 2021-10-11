本报记者 易舒冉

图①：在首届全国职业技能大赛上，选手正在进行美容美发竞赛。

魏劲松摄（人民视觉）

图②：江西省吉安市峡江县第二实验小学学生在劳动教育实践基地展示采摘的蔬菜。

陈福平摄（人民视觉）

图③：黑龙江省北大荒江川农场早熟品种水稻开镰收获，一片丰收景象。

人民视觉

必须牢固树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的观念，让全体人民进一步焕发劳动热情、释放创造潜能，通过劳动创造更加美好的生活。

——摘自2013年习近平总书记在同全国劳动模范代表座谈时的讲话

劳动创造幸福，实干成就伟业。在神州大地上，千千万万的劳动者勤勤恳恳付出、胼手胝足创造、斗志昂扬奋进，他们在各自的岗位上挥洒汗水、努力奔跑，每个劳动者的力量汇聚成磅礴伟力，推动历史的车轮滚滚向前。

2020年11月24日，习近平总书记在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上指出，在长期实践中，我们培育形成了爱岗敬业、争创一流、艰苦奋斗、勇于创新、淡泊名利、甘于奉献的劳模精神，崇尚劳动、热爱劳动、辛勤劳动、诚实劳动的劳动精神，执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越的工匠精神。全社会要崇尚劳动、见贤思齐，弘扬劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的社会风尚。

劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽

我们党的一百年，是始终同人民想在一起、干在一起，风雨同舟、同甘共苦的一百年。

1938年10月，抗日战争进入相持阶段，敌后战场的斗争形势日益严峻，陕甘宁边区出现了粮食以及生活必需品供应紧张。为克服严重的物质生活困难，中国共产党发出了“自己动手、丰衣足食”的号召，大生产运动蓬勃展开。边区军民开荒种地、畜牧养殖、兴修水利……在田地、山头、工厂，到处都是劳动人民“手举锄头、脚踩纺织机”的热闹景象。通过大生产运动，勤于劳动、善于劳动的边区军民用自己的双手打破了困难局面，为抗日战争及新民主主义革命的胜利奠定了坚实的物质基础。

新中国成立后，饱受战争创伤的中华大地百废待兴、百业待举。一时间，劳动的号角再次吹响，“拼命也要拿下大油田”“生命不息，革新不止”“宁愿一人脏，换来万家净”……人们的劳动热情汇聚成无穷的力量，给新中国带来了生机与活力，许多中国过去没有的新工业，如汽车厂、飞机制造厂、大型发电设备生产厂接连开工，中华大地每天都在发生新变化。

改革开放，实干笃行。随着科学技术对生产力的推动作用日益凸显，知识分子作为工人阶级的一部分，其创新创造活力得到充分释放。广大劳动者开拓奋进、锐意创新，全身心地投入社会主义现代化建设。“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”成为新的时代强音。

一勤天下无难事。千千万万奋斗在各行各业的劳动者辛勤耕耘、拼搏奉献，在实现中华民族伟大复兴中国梦的征程上创造了一个又一个令世界瞩目的“中国奇迹”。

习近平总书记指出：“人类是劳动创造的，社会是劳动创造的。劳动没有高低贵贱之分，任何一份职业都很光荣。”“人世间的美好梦想，只有通过诚实劳动才能实现；发展中的各种难题，只有通过诚实劳动才能破解；生命里的一切辉煌，只有通过诚实劳动才能铸就。”“必须牢固树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的观念，让全体人民进一步焕发劳动热情、释放创造潜能，通过劳动创造更加美好的生活。”

荣誉是激励劳动者继续前行的动力。1950年，党和国家首次表彰劳动模范。全国总工会从1985年开始，除召开全国劳模表彰大会的年份外，每年“五一”国际劳动节前夕都进行全国五一劳动奖状、奖章的评选表彰，评选标准坚持面向基层、面向一线、面向普通劳动者。这激励着广大劳动群众满怀信心投身全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴中国梦的伟大事业。据统计，今年荣获全国五一劳动奖章的基层一线劳动者共有1012人，占比84.5%。

社会主义是干出来的，新时代是奋斗出来的

“崇尚劳动、热爱劳动、辛勤劳动、诚实劳动”，这16个字是对劳动精神的高度概括和生动诠释，为新时代坚持和弘扬劳动精神指明了方向，提供了遵循。

——“崇尚劳动、热爱劳动”，动员广大劳动者立足岗位成长成才，在劳动中体现价值、展现风采、感受快乐，强调全社会要以辛勤劳动为荣，以好逸恶劳为耻，任何时候任何人都不能看不起普通劳动者，都不能贪图不劳而获的生活。

干一行、爱一行。“今年是我在航空制造业生产一线工作的第二十九年。”中航西安飞机工业集团股份有限公司国际航空部件厂职工薛莹说。她和同事们先后交付7000余架份优质垂直尾翼，将中国制造推向了新的高度。像薛莹一样肯学肯干肯钻研，在劳动中实现人生价值的劳动者千千万万，如何才能让他们身上的劳动精神成为全社会的风尚？

2013年4月，全国总工会下发意见，决定在广大职工中开展“中国梦·劳动美”主题宣传活动，发出劳动光荣、创造伟大的时代强音。多年来，产业工人、科研工作者、医务工作者等不同职业、不同群体的优秀劳动者走上讲台、分享心得，动员了更多职工在本职岗位上，以劳动促发展，以劳动赢光荣。

崇尚劳动还要关心爱护劳动者，帮助劳动群众排忧解难。“近年来，建设户外劳动者服务站点、组织职业培训、完善劳动关系协商协调机制等一系列维护职工合法权益的务实举措持续推进、落地生效，广大职工群众的获得感、幸福感、安全感不断提升，亿万劳动者的奋斗激情被点燃，为经济社会发展汇聚起强大正能量。”全国总工会新闻发言人张晓辉说。

——“辛勤劳动、诚实劳动”，强调无论时代如何发展，辛勤、诚实永远是劳动的本色，广大劳动者只要踏实劳动、勤勉劳动，在平凡岗位上也能干出不平凡的业绩。

干一行、专一行。北京邮政海淀区分公司清华营业部揽投员康智是一名“90后”，10年来，他起早贪黑、风雨无阻穿行在大街小巷，累计投送邮件28万件。康智用心琢磨收派邮件的各个环节，学习路线规划，熟悉行业行规，将邮件迅速、准确、安全地送到客户手中。一分耕耘一分收获，康智获得了北京市劳动模范、全国青年岗位能手、全国邮政技术能手等荣誉称号。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，从一线医务人员到社区工作者，从生产防疫物资的工人到火神山、雷神山医院的建设者，各行各业的劳动者都闻令而动，在各自岗位上埋头苦干、默默奉献，汇聚起战胜疫情的强大力量。

无锡微研股份有限公司加工中心班组副班长陈亮参与了熔喷布模具研发工作，时间紧、任务重，陈亮困了、累了的时候，就在车间里打地铺小睡一会儿。在48小时内，陈亮和团队就成功研发出高精度的熔喷布模具，为口罩生产和疫情防控赢得宝贵时间。陈亮说：“虽然不能做‘最美逆行者’，但坚守好自己的岗位，就是为国家做贡献。”

年过六旬的傅卫丰是浙江省舟山市定海区一位地地道道的农民，几十年如一日在自己承包的农田里忙碌，播种、插秧、耕田。作为种粮大户，他还带领乡亲们一起申报水稻产业提升项目，探索种植机械化，享受丰收的喜悦。手中有粮，心中不慌。正是亿万农民的辛勤付出，用汗水换来连年丰收，用双手换来米袋子充实、菜篮子充盈。中国农民用不到世界9%的耕地养活了世界近20%的人口，为全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定了坚实基础。

山东豪迈机械科技股份有限公司电火花小组组长王钦峰参加工作20多年来，干过十六七个岗位，车铣刨磨，他都认真干。王钦峰做电火花防弧实验用了2年多的时间，每天在车间里一待就是十几个小时，经历过无数次失败，终于研发了电火花防弧电路，成为我国电火花行业的一大革新。王钦峰也实现了从一名学徒工逐渐成长为企业高级工程师、从农民工成长为全国劳模的跨越。

习近平总书记指出：“社会主义是干出来的，新时代是奋斗出来的。”千千万万的劳动者奋斗在不同的工作岗位，勤勤恳恳、真抓实干，展现了劳动者最美丽的风采，让劳动精神蔚然成风。

培养一代又一代热爱劳动、勤于劳动、善于劳动的高素质劳动者

精神因传承而不朽。青年是祖国的未来、民族的希望，也理应做劳动精神的学习者和传承者。

2018年9月10日，习近平总书记在全国教育大会上指出：“要在学生中弘扬劳动精神，教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动，懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理，长大后能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。”

2020年3月20日，中共中央、国务院印发《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，各地创建了一批劳动教育实践基地，带动劳动教育走深走实。在北京，北京农业职业学院、中国农业机械化科学研究院等4个市级学工学农基地投入使用，学生可以在下田插秧、磨豆腐、做酸奶等过程中感受劳动的不易与伟大；在上海，农场、职业院校、社区街道等资源被整合，为学生提供农业劳作、加工制造、服务体验、创新实验的系统化劳动实践场景。

“劳动精神在昂扬向上的劳动群体中能更好地传承和发扬，比如先进企业、车间、班组，但是大中小学生在日常学习生活中基本上接触不到这些劳动群体，劳动教育要补齐这个短板，在校园文化生活中融入先进的劳动共同体文化。”中国劳动关系学院劳动教育学院副院长曲霞说。

工人阶级是劳动精神的主要承载者。为了在广大产业工人队伍中弘扬和践行劳动精神，展现劳动精神的经济和社会价值，新时期产业工人队伍建设改革拉开序幕。广泛深入持久开展劳动和技能竞赛，完善产业工人多元上升通道，努力实现多劳者多得、技高者多得等一系列务实做法落地生根，工人阶级崇尚劳动、热爱劳动、辛勤劳动、诚实劳动的主动性和积极性空前高涨。

习近平总书记指出：“要开展以劳动创造幸福为主题的宣传教育，把劳动教育纳入人才培养全过程，贯通大中小学各学段和家庭、学校、社会各方面，教育引导青少年树立以辛勤劳动为荣、以好逸恶劳为耻的劳动观，培养一代又一代热爱劳动、勤于劳动、善于劳动的高素质劳动者。”

劳动最光荣，奋斗最幸福。大力弘扬劳动精神，勤奋工作，勇于创造，我们就一定能在全面建设社会主义现代化国家新征程上创造新的时代辉煌，为实现中华民族伟大复兴铸就新的历史伟业。

版式设计：沈亦伶

(责编：李依环、熊旭)