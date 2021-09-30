原标题：四川眉山：“青创计划”纾解青年创业“痛点”

“一个人的创业路是孤独的，但是加入‘青创计划’后，我得到了很多资金和业务上的支持，这更增添了我创业的底气。”范芬兰是四川省眉山市一家传媒工作室的创始人，从带着一台单反相机跑业务，到年营业额30余万元，她说，“青创计划”是自己创业路上的引路人。

“青创计划”是四川青年创业促进计划的简称，旨在通过创业资金扶持和创业项目指导，把创业青年扶上马送一程。近年来，共青团眉山市委通过“青创计划”等工作项目，为青年创业者送去了实实在在的服务与支持。

2013年，范芬兰结束“北漂”生活，回到家乡眉山开始尝试婚礼摄像工作。掌握了拍摄剪辑技术后，她萌生了创立自己工作室的想法。

买了一台单反相机，范芬兰开启了一个人的创业之路。“工作室刚成立时，我只能接一些几百元的订单。没有设备，在传媒行业里寸步难行。”范芬兰说，购置新设备需要大量的资金投入，这对刚开始创业的她来说，是一个老大难问题。

一筹莫展之际，一位朋友向范芬兰推荐了“青创计划”，如果项目成功入选，不仅可以拿到一笔3万元-10万元的无抵押、免担保、零利息的创业贷款扶持，还能获得一名创业导师的“一对一”帮扶。

抱着试一试的心态，范芬兰开始按照要求提供报名材料。

“从开始报名时，眉山共青团的工作人员就耐心细致地指导我做商业计划书、填现金流量表，让我对自己的创业项目进行了更合理、更实际的完善。”范芬兰说。

除了解燃眉之急的贷款支持，让范芬兰惊喜的还有创业导师对她的帮助和支持。“导师们不仅为我提供了专业技术上的支持，还为我介绍合适的客户，帮助我扩展业务，逐步打开了市场”。

和范芬兰一样，退役军人方聪也一度受困于启动资金的短缺和创业经验的匮乏。

退役后回到家乡眉山，方聪第一次创业就以失败告终。“第一次创业时，总觉得自己什么都能做，既没有选准适合自己的方向，也没有创业方面的经验。”2017年，他选择从自己熟悉的农用物资领域入手，再次走上创业之路。

“公司刚成立时，缺资金、缺销路、缺宣传，发展还是面临很多难题。‘青创计划’不仅让我获得了10万元的创业贷款，解决了公司的燃眉之急，还有创业导师们无偿的帮助与辅导，也增添了我创业路上的信心。”

创业者申请“青创计划”后，团眉山市委会组织创业导师对申请项目进行实地考察，对申请者的创业环境、创业项目的生存能力、市场前景等情况进行进一步的调研和指导。

在方聪的公司里，创业导师告诉他，不能总坐在店里等生意，要主动走出去，多和消费者沟通。创业导师的话一下子点醒了方聪。他发现，在生产场景中帮助农民解决问题的同时，自己的产品也一步步获得了大家的信赖。

现在，方聪已经从曾经的创业“小白”成长为眉山市农村青年致富带头人。企业做大了，他又开始琢磨如何回馈他人曾经的帮助。除了参与役各类社会公益活动，在招聘员工时，退役军人、残障人士和五保户都成为他重点关注的对象。

员工陈明杰亲眼看着自己老板的事业一步步壮大。“从2018年我到公司工作，到现在他都换了两辆车了。”陈明杰在外打工时因伤致残，经人介绍，他来到方聪创办的农资公司，成为方聪的第一批员工。

大学生创业者冉淋源是“青创计划”的第一批受惠者。“青创计划”提供的创业贷款和创业导师的帮助，曾让他在面对连员工工资都难以发放的窘境时，得以有机会重整团队，调整方向，顺利渡过创业起步难关。

公司走上正轨后，冉淋源发现，当时，眉山市还没有面向创业者提供的创业孵化基地，而更多和他一样想要创业和正在创业的青年们缺乏一个获取信息、学习创业知识的平台。

在创业导师的帮助下，他投资创办了眉山市彭山区创业孵化园，为创业者提供免费的创业培训、办公场所、市场信息配置、工商注册等服务。

“作为‘青创计划’的受益者，我希望能通过自己创业的经验和教训，让更多创业者获益。”冉淋源说。

据了解，团眉山市委聚焦青年创业最困难、最突出的问题，全力整合资源出实招、新招，以务实举措打通政策堵点、纾解创业痛点、破除发展难点，助力青年创新创业。

自2015年3月启动起来，眉山市“青创计划”已累计向142名创业青年发放创业贷款1233万元，资金额度和还款率均居四川省前列。（记者 王鑫昕 马晓晴）

(责编：温璐、李依环)