原标题：读懂中国 共享未来——记“中外大学生社会实践周”活动

新华社北京9月28日电 题：读懂中国 共享未来——记“中外大学生社会实践周”活动

“用心‘触摸’故宫的一砖一瓦，感受到历史的厚重。”通过参加“中外大学生社会实践周”北京交流营活动，绍兴文理学院留学生尤金圆了自己的“故宫梦”。

2021年7月至9月，共青团中央组织实施“中外大学生社会实践周”活动，来自70多个国家的500多名中外大学生，深入中国的农村、社区、企业等城乡基层开展社会实践。为了进一步深化交流，9月26日至28日，全国30所高校的100多名中外大学生代表齐聚北京参加北京交流营活动，他们的足迹遍布中国共产党历史展览馆、全国政协机关、北京冬奥组委首钢办公区、故宫等。

探访中国共产党“红色地标”，是社会实践活动的重要安排之一。中共一大纪念馆、遵义会议会址、香山革命纪念馆等被列入中外大学生实践调研的日程表中。

复旦大学日本留学生宫谷真稀，在中共一大纪念馆里看到《新青年》杂志、陈望道翻译的《共产党宣言》中文全译本等，她更加深刻了解艰苦卓绝的中国共产党诞生史。“这次实践活动让我对中国共产党的初心和践行有了更加深切的体会。”宫谷真稀说。

来自浙江大学的美国留学生王力，学到了一个新词“长征精神”。深受湘江战役、四渡赤水、飞夺泸定桥等长征故事的震撼，王力感叹：“长征精神是中国共产党为了实现革命理想而不惜牺牲一切的精神。今天的中国能够取得这样的成就，我想与这种精神密不可分。”

中外大学生们走进历史深处，触摸历史旧迹，从中国共产党的历史中读懂中国。

“中国乡村的小康社会该是一幅怎样的美好画卷？”带着这样的疑问，中外大学生们深入农村和县城的大街小巷，感受中国乡村的发展变化。

“刚到江苏省盐城市花吉村时，我都不敢相信这里是农村。村民都居住在宽敞的房屋里，还发展起了特色向日葵产业。”东南大学留学生迪拉说，通过这次参观，切实感受到中国的乡村正在一步步走向振兴。

云南大学留学生李海洋在社会实践中了解到云南当地公司利用技术将餐厨垃圾、农作物秸秆、污泥等“变废为宝”之后，感悟到“绿水青山就是金山银山”不是空话，而是中国速度、中国信誉的体现。

行走青山绿水间，感受乡村的活力与变化，点燃了留学生们的“中国情结”。

“留学生们对中国历史和文化非常感兴趣。”西北工业大学中国学生王力泉在实践活动中感受到留学生们对中国的喜爱。

许多留学生也表示，希望到中国各地走走看看，把了解到的真实、立体、全面的中国介绍给更多人。

活动中，中外大学生们以中外结对的方式，协作配合、务实合作，结下了深厚的友谊。

在9月27日举办的“中外大学生社会实践周”北京分享会上，李海洋说：“我们就如素描本上一个个、一条条的点与线，在这些时日的相处融合中，我们手拉着手、心连着心共同绘出同心圆。”

“手牵手，我们共享世界，我们共享未来……”留学生们在分享会上合唱原创歌曲《我们共享同一个世界》，昂扬的歌声和旋律抒发着中外大学生对共建人类命运共同体的倡导和期盼。（记者黄玥）

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