原标题：“为孩子们描绘出新时代的璀璨星空”

9月28日晚，中国现代文学馆，第十一届全国优秀儿童文学奖颁奖。这里处处欢声笑语，处处洋溢着纯真的乐趣。璀璨的灯光，轻快的音乐，热烈的掌声，交织着文学创作丰收的喜悦。

“唱支山歌给党听，我把党来比母亲，母亲只生了我的身，党的光辉照我心……”19时30分，一曲少儿合唱《唱支山歌给党听》，拉开了颁奖典礼的序幕，也把观众带进了昂扬欢快的童年世界。

“少年儿童是未来，是希望，这是人类关于自身命运的最深沉的信念，我们对孩子的爱与责任，同时也是对我们共同未来的责任与憧憬。”中国作协主席铁凝在致辞中说，如果将文学比作灯，那么儿童文学的灯，照亮的不只是一代一代孩子的成长之路，更是全民族、全人类的美好未来。

新时代中国少年儿童的生活形态发生了巨大变化，少年儿童的精神文化需要不断变化、不断增长。铁凝呼吁中国作家：“让我们出发吧，用我们的笔为孩子们描绘出新时代的璀璨星空，让新时代的丰饶大地在我们的书里、在孩子们的脚下伸展，让中国作家所讲述的中国孩子的故事在世界各地的孩子们中间流传，让中国儿童文学进入又一个更加辉煌的‘黄金十年’。”

18部（篇）获奖作品中，小说7部、诗歌1部、童话4部、散文1部、科幻文学2部、幼儿文学2部、青年作者短篇佳作奖1篇，题材丰富，风格多样，是对中国孩子们纯真而丰富心灵的生动描摹，充分体现了新时代儿童文学创作的探索与创新、生机和活力。

中国作协创作研究部主任何向阳、首都图书馆馆长王志庚、太原师范学院教授崔昕平、兰州大学文学院教授李利芳代表评委会宣读授奖辞，束沛德、张之路、海飞、王泉根等知名作家学者为获奖者颁奖。

诗心与童心交汇，现实与幻想交融。这些获奖作品饱含着作家对创作精品的坚守与追求，寄寓了他们对童年的深深思考和绵延的爱。

小说《有鸽子的夏天》通过少年海子守护鸽子的故事，写出了纯真年代里的乐观坚强和成长滋味。作者刘海栖感言，他想通过《有鸽子的夏天》，把童年的故事讲给现在的小读者听，告诉他们曾有人度过那么一段童年生活，因此长成了后来的样子。

小说《逐光的孩子》是对新时代乡村教育振兴图景的刻写。山区的教师和孩子彼此扶携，互相给予，共同追逐心中的光亮，并成了世间的光。作者舒辉波希望现在的孩子享受生命的欢欣，也能直面人生的难题。这一创作初衷在作品中尽显，正如颁奖词所说：“小说以诗意盎然的语言深情赞颂了坚忍不拔的精神力量。”

《永远玩具店》是作家葛竞贴近现实创作的一部童话。玩具本来是孩童手边的小物，却承载了童年与成长、亲情与友情、陪伴与期待。葛竞用小小的玩具书写属于中国人的大爱，“那些深厚绵长却羞于表达的爱，那些无条件也无所畏惧的爱，那些充满牺牲精神忘我的爱，那些能穿透时间与生死的永恒之爱”。

小说《坐在石阶上叹气的怪小孩》对孩童的情感状态有着真切的同情和理解，以轻盈跳脱的想象，向孩子们讲述一个深刻哲理：健全的生命来自和其他生命之间平等友善的交流。作者徐瑾坦言，在写作过程中，她也获得了内心的平静。

一部好的儿童文学作品，是少年儿童放飞梦想的窗口；一个杰出的儿童文学作家，是少年儿童梦想之旅的向导。当代中国少年儿童既是实现第一个百年奋斗目标的经历者、见证者，更是实现第二个百年奋斗目标、建设社会主义现代化强国的生力军。新时代期待更多关注少年儿童成长、引领少年儿童前进的精品力作。正如中国作协党组书记、副主席张宏森所说：“走进新时代少年儿童的现实生活，创造一个丰富而生机勃勃的文学世界，满足少年儿童的精神需求，满足少年儿童精神力量，使他们以自立、自强、自信的步伐迈向未来！”

“有种感动，在我心中经历之后，我们与岁月同舟，有种光荣，心手相融，多载之后，我们为理想奋斗……”伴着歌曲《心中国》的优美旋律，颁奖典礼画上句号，而儿童文学创作的步伐依然铿锵。（记者 刘江伟）

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